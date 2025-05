Wechselfehler! VfB Homberg II steigt per Wertung auf

Der VfB Homberg II teilt mit: "Wir bekommen das Spiel am grünen Tisch mit 2:0 für uns gewertet ✅ – Grund: Rumeln wechselte in der 90.+1. Minute versehentlich einen sechsten Spieler ein – erlaubt sind in der Kreisliga A bekanntlich nur fünf Wechsel. Ein Formfehler, der uns offiziell den Titel sichert!" Am Wochenende hätte der VfB aus eigener Kraft Meister werden können, so ist Platz eins jetzt schon sicher. Sieben Punkte kann Lüttingen in zwei Spielen nämlich nicht mehr aufholen. FuPa gratuliert!

Spieltext C. Rheinberg - SV Menzelen

Spieltext SV Hochheide - TV Asberg

Spieltext VfB Homberg II - FC Neuk.-Vlu II

Spieltext FC Alpen - Rumelner TV

Spieltext FC Meerfeld - SV Budberg II

Spieltext FC Rumeln - SV Millingen

Spieltext Hohenbudb. - OSC R'hausen

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen SV Schwafheim Schwafheim 15:00 live PUSH

Spieltext Lüttingen - Schwafheim

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext BüdericherSV - Rheurdt-Sch.

37. Spieltag

Sa., 24.05.25 16:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 25.05.25 12:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 25.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Millingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - OSC Rheinhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 25.05.25 17:00 Uhr SV Haesen-Hochheide - TV Asberg



38. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 01.06.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - Büdericher SV

So., 01.06.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 01.06.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 01.06.25 15:30 Uhr TV Asberg - VfB Homberg II

So., 01.06.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Haesen-Hochheide

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: