Wechsel auf der Kommandobrücke Rouven Margardt übernimmt ab kommender Saison das Traineramt beim SV Holz-Wahlschied

SV Holz-Wahlschied

Nachdem Christian Wagner vor einigen Wochen den Verantwortlichen des SV Holz-Wahlschied mitgeteilt hatte, dass er kommende Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen werde, ist man relativ schnell fündig geworden. Rouven Margardt wird ab der Spielzeit 2023/2034 den Posten des Cheftrainers beim SV Holz-Wahlschied übernehmen.

Margardt fungiert zurzeit als Co-Trainer der SV Elversberg II, die in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Start ist, ist im Besitz der Trainer A-Lizenz und hat in den vergangenen Jahren schon reichlich Erfahrung im Trainergeschäft sammeln können. Zudem ist der 35-Jährige in Holz und Wahlschied kein unbeschriebenes Blatt mehr, denn als Spieler war er ausschließlich für den SV 05 Holz und später für den SV Holz-Wahlschied aktiv. Die Identifikation mit dem Verein ist also klar vorhanden und der Job als Trainer des SVHW wird wohl auch eine Herzensangelegenheit für Margardt werden.