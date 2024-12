– Foto: Arno Wirths

Was Ratingen 04/19 aus Velbert nach Mülheim mitnehmen sollte Ratingen 04/19 will sich in der Oberliga auch gegen den Mülheimer FC durchsetzen.

Zumindest einen der zuletzt fehlenden acht Spieler bekommt Oberligist Ratingen 04/19 für die Partie am Sonntag beim Mülheimer FC zurück: Slone Matondo hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen und dürfte ab 15.45 Uhr wieder als Außenverteidiger starten.

Pokalspiel zieht noch seine Folgen Ob auch sein Pendant auf der anderen Seite, Bo Lasse Henrichs, dann wieder einsatzbereit ist, konnte Trainer Peter Radojewski am Freitag noch nicht sagen. Sicher fehlen in jedem Fall der weiter verletzte Tim Klefisch und Emre Demircan, der sich zwar wieder im Lauftraining befindet aber laut seinem Cheftrainer „noch keine Option für den Kader“ am Sonntag ist, sowie die beiden Spieler, die im Viertelfinale des Niederrheinpokals gegen den MSV Duisburg Rote Karten gesehen hatten: Gianluca Silberbach muss noch zwei Spiele absitzen, Tim Potzler noch drei.

Heute, 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 Ratingen 04/19 Ratingen 15:45 PUSH Zuletzt reichte es auch ohne die genannten acht Akteure zum zweiten Liga-Sieg in Serie, beim Schlusslicht TVD Velbert gewann 04/19 mit 4:3. Mit den drei Gegentoren war Radojewski naturgemäß nicht einverstanden und hat daraus einige Lerneffekte für sein Team formuliert. „Wir müssen die Spiele seriöser zu Ende bringen. Das 4-4-2-System war grundsätzlich absolut in Ordnung, aber wir müssen die Abstände noch mehr so schließen, dass der Gegner da nicht durchschlüpfen kann. Und wir müssen einen Ticken ruhiger am Ball bleiben, auch mal hinten rum spielen oder die Seiten verändern“, sagt Radojewski.