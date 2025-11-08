Was für eine Erlösung! Schweinfurt feiert ersten Heimsieg in Liga 3

Danach haben in Schweinfurt Spieler, Verantwortliche und Fans gelechzt: Der ersehnte erste Heimsieg in der 3. Liga ist endlich unter Dach und Fach. Am Samstagnachmittag besiegten die Schnüdel in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion die TSG Hoffenheim II mit 2:1 und schöpfen damit wieder neuen Mut.

Dabei ist der Heimdreier der 05er durchaus bemerkenswert, stellte die Hoffenheimer doch die bis dato beste Auswärtsmannschaft der Liga. Auf der anderen Seite hatten die Schnüdel zuhause bislang noch keinen einzigen Zähler geholt! Kristian Böhnlein brachte die Schweinfurter in Führung (28.), Joshua Endres erhöhte vor 3.655 Zuschauern kurz vor der Pause auf 2:0 (44.). Doch nichts war`s mit der komfortablen Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit, denn Paul Hennrich machte fast postwendend den Anschlusstreffer. Mehr gelang der Bundesliga-Reserve allerdings in Hälfte zwei gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber nicht mehr. Nach Schlusspfiff war die Erleichterung im Sachs-Stadion fast mit Händen zu greifen, endlich auch diesen Makel los zu sein. Zudem können die 05er nun mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Danach wartet dann das schwere Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock.

