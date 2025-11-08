Was für eine Erlösung! Schweinfurt feiert ersten Heimsieg in Liga 3

Danach haben in Schweinfurt Spieler, Verantwortliche und Fans gelechzt: Der ersehnte erste Heimsieg in der 3. Liga ist endlich unter Dach und Fach. Am Samstagnachmittag besiegten die Schnüdel in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion die TSG Hoffenheim II mit 2:1 und schöpfen damit wieder neuen Mut.
1. FC Schweinfurt 05 – TSG 1899 Hoffenheim II 2:1 (2:1)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic (81. Uche Obiogumu) (92. Michael Dellinger), Nick Doktorczyk (64. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein, Johannes Geis (92. Devin Angleberger), Joshua Endres (64. Lauris Bausenwein), Jakob Tranziska, Manuel Wintzheimer - Trainer: Victor Kleinhenz
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Luka Djuric, Diren Dagdeviren (84. Lars Strobl), Arian Llugiqi (71. Leonard Krasniqi), Ruben Reisig, Paul Hennrich (57. Nader El-Jindaoui), Ben Opoku (71. Alex Honajzer), Deniz Zeitler (84. Simon Kalambayi)
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 3655
Tore: 1:0 Kristian Böhnlein (28.), 2:0 Joshua Endres (44.), 2:1 Paul Hennrich (45.+1)