 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Erleichterung pur bei den Schweinfurtern nach Schlusspfiff.
Erleichterung pur bei den Schweinfurtern nach Schlusspfiff. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Was für eine Erlösung! Schweinfurt feiert ersten Heimsieg in Liga 3

Samstag - 14. Spieltag: Die Schnüdel besiegen die TSG Hoffenheim II mit 2:1

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
3. Liga
Regionalliga Bayern
Hoffenheim II
Schweinfurt

Danach haben in Schweinfurt Spieler, Verantwortliche und Fans gelechzt: Der ersehnte erste Heimsieg in der 3. Liga ist endlich unter Dach und Fach. Am Samstagnachmittag besiegten die Schnüdel in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion die TSG Hoffenheim II mit 2:1 und schöpfen damit wieder neuen Mut.

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
2
1

Dabei ist der Heimdreier der 05er durchaus bemerkenswert, stellte die Hoffenheimer doch die bis dato beste Auswärtsmannschaft der Liga. Auf der anderen Seite hatten die Schnüdel zuhause bislang noch keinen einzigen Zähler geholt! Kristian Böhnlein brachte die Schweinfurter in Führung (28.), Joshua Endres erhöhte vor 3.655 Zuschauern kurz vor der Pause auf 2:0 (44.). Doch nichts war`s mit der komfortablen Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit, denn Paul Hennrich machte fast postwendend den Anschlusstreffer. Mehr gelang der Bundesliga-Reserve allerdings in Hälfte zwei gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber nicht mehr. Nach Schlusspfiff war die Erleichterung im Sachs-Stadion fast mit Händen zu greifen, endlich auch diesen Makel los zu sein. Zudem können die 05er nun mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Danach wartet dann das schwere Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock.

Alles auf einen Blick

1. FC Schweinfurt 05 – TSG 1899 Hoffenheim II 2:1 (2:1)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic (81. Uche Obiogumu) (92. Michael Dellinger), Nick Doktorczyk (64. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein, Johannes Geis (92. Devin Angleberger), Joshua Endres (64. Lauris Bausenwein), Jakob Tranziska, Manuel Wintzheimer - Trainer: Victor Kleinhenz
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Luka Djuric, Diren Dagdeviren (84. Lars Strobl), Arian Llugiqi (71. Leonard Krasniqi), Ruben Reisig, Paul Hennrich (57. Nader El-Jindaoui), Ben Opoku (71. Alex Honajzer), Deniz Zeitler (84. Simon Kalambayi)
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 3655
Tore: 1:0 Kristian Böhnlein (28.), 2:0 Joshua Endres (44.), 2:1 Paul Hennrich (45.+1)

Aufrufe: 08.11.2025, 22:30 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor