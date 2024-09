Was für den SV Schlebusch spricht

Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch das Auswärtsspiel bei Grün-Weiß Brauweiler auf dem Programm. „Sie haben sich in der Sommerpause mit richtig guten Spielern sinnvoll verstärkt“, sagt SVS-Trainer Markus Hilmer.

Teamspirit Der SVS überzeugt bislang mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Jeder Spieler, egal ob in der Startelf stehend oder von der Bank kommend, bringt sich hervorragend ein. Der Erfolg der Gruppe steht über den individuellen Ambitionen. Daran wurde auch in der Vorbereitung gearbeitet. Von diesem Teamspirit muss sich die Mannschaft weiter tragen lassen. Denn nur so kann das Team auch gegen höher eingestufte Gegner Defizite weiterhin gut ausgleichen.

Taktik Die taktische Ausrichtung hat sich in den ersten 180 Minuten dieser Saison bewährt. Schlebusch stand auch in kritischen Phasen kompakt und bewahrte die Ruhe. Das Spielerische kam dabei nicht zu kurz. „Wir wollen den Ball einfach nicht mehr blind nach vorne schlagen. Vor allem im Spielaufbau aus der Hintermannschaft hat meine Truppe einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Hilmer, der am Wochenende auf die verletzten Jakob Steinebach und Konrad Gierlak verzichten muss. Der Einsatz des angeschlagenen Kevin Kussunga ist noch ungewiss.