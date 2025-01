Die Bayer-Frauen messen sich mit dem SC Freiburg. – Foto: Pressefoto Eibner

Was für Bayer Leverkusens Frauen spricht Bayer Leverkusens Fußballerinnen spielen eine starke Saison. In Spanien haben sie nun bei Top-Bedingungen am Feinschliff für die zweite Saisonhälfte gearbeitet. Gegen Freiburg will das Team nun die ersten Punkte im neuen Jahr holen. Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga Bayer 04 SC Freiburg

Am Dienstag begann für Bayer Leverkusens Fußballerinnen mit einem Tag absichtlicher Verzögerung die Trainingswoche vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres. Nach der Rückkehr aus dem achttägigen Trainingslager im spanischen Oliva hatte Coach Roberto Pätzold seinen Schützlingen einen freien Tag gegönnt, bevor es in den Schlussspurt der kurzen Vorbereitung ging. Eine Woche vor dem Rest der Liga starten der SC Freiburg und die Leverkusenerinnen am Sonntag (12 Uhr) im Dreisamstadion in den Spielbetrieb – mit dem Nachholspiel vom ersten Spieltag.

So., 26.01.2025, 12:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 12:00 PUSH Während daheim bei trüb-nass-eisigem Winterwetter Trainingseinheiten nur eingeschränkt möglich gewesen wären, fand Bayer 04 in der kleinen Küstenstadt am Mittelmeer nahezu ideale Bedingungen vor. Selbst die kurzen Schauer zur Wochenmitte ließen sich bei Temperaturen Richtung 20 Grad Celsius an der Costa del Azahar problemlos ertragen. „Wir hatten super Wetter und Top-Bedingungen, von der Hotelanlage bis hin zum Trainingsgelände und der Vor- und Nachbereitung“, schwärmte der Trainer.

Große Fortschritte im Trainingslager Mehr noch als von den Bedingungen vor Ort war Pätzold vom Fleiß und den Fortschritten des Teams begeistert. Im Fokus stand bei der Arbeit fern der Heimat das Ballbesitzspiel, aber auch an allerlei Feinheiten wurde gefeilt. „Die Einheiten waren richtig gut, die Spielerinnen haben sich auf das Wesentliche konzentriert und zwischen den Trainings sehr gut individuell gearbeitet“, sagte der Hauptübungsleiter.