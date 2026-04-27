Was die zweite RWE-Niederlage in Folge bedeutet

So geht Uwe Koschinat mit der zweiten Niederlage in Folge um – Foto: Roland Schäfer

So schnell kann sich die Rollenverteilung in dieser 3. Liga verändern: Letzte Woche noch der gejagte Zweitplatzierte gewesen, sieht sich Rot-Weiss Essen plötzlich als Jäger von Energie Cottbus, das sich bei Viktoria Köln 2:0 durchsetzen konnte. Was das für die rot-weissen Aufstiegsambitionen bedeutet:

Das Restprogramm im Check

Drei Spiele sind in Liga drei noch zu gehen und diese Hürden hat Rot-Weiss Essen noch zu gehen: Zu Gast beim VfB Stuttgart II (14.), das letzte Heimspiel an der Hafenstraße gegen den SC Verl (6.) und abschließend im Donaustadion beim SSV Ulm (18.). Da sich die Essener da deutliche Ziel der 2. Bundesliga gesetzt haben, kann durchaus von Pflichtsiegen in Stuttgart und Ulm die Rede sein. Entscheidender wird da wohl eher die Partie gegen den SC Verl sein, die bis vor kurzem noch ernsthaft im Aufstiegsrennen steckten und sich im Hinspiel auch einen torlosen Punkt gegen RWE erarbeitet haben

Da man sich nun wieder in der Rolle des Jägers befindet – wie Uwe Koschinat auf der Pressekonferenz nach der Saarbrücken-Niederlage gesagt hat – muss Energie Cottbus an einem Punkt stolpern. Für die Mannschaft von „Pele“ Wollitz geht es nach Duisburg zum MSV (4.), Heim gegen den SV Wehen Wiesbaden (9.) und zum Saisonfinale nach Regensburg (12.). Insgesamt dann doch eine härtere Aufgabe, die die Brandenburger vor der Brust haben.