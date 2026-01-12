Sportlich war der II. Freenet Cup von Eintracht Bötzow ein Erfolg. Hier ist das Sportliche nachzulesen. Allerdings gab es unschöne Szenen. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Die Veranstaltung war als sportlicher Hallenfußballabend geplant. Leider wurde dieser durch mehrere gravierende Vorfälle überschattet. Im Verlauf des Turniers – spätestens jedoch beim ersten Auftritt der Bötzower Mannschaft – wurde deutlich, dass ein Teil der anwesenden Zuschauer nicht mit sportlichem Interesse angereist war.

bezugnehmend auf die Vorkommnisse im Rahmen des II. Freenet Cups der ersten Männermannschaft der SG Eintracht Bötzow sehen wir uns veranlasst, hierzu Stellung zu nehmen.

Anhänger der SG Blau-Weiß Leegebruch, deren Mannschaft an diesem Turnier nicht aktiv teilnahm, verunstalteten die Oberkrämerhalle durch das Anbringen von Vereinsstickern. Darüber hinaus wurden erneut sogenannte „Bötzower jagen“-Sticker angebracht. In der Folge kam es zu massiven persönlichen verbalen Angriffen gegen einzelne Spieler der SG Eintracht Bötzow.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, als ein junger Mann – ein ehemaliger Spieler der zweiten Männermannschaft der SG Blau-Weiß Leegebruch – ohne erkennbaren Anlass einen Bötzower Spieler körperlich angriff. Personen, die schlichtend eingriffen und dadurch schwerere Verletzungen verhinderten, darunter auch unser Vorstandsvorsitzender, wurden ebenfalls tätlich angegriffen. Auch unsere Ordner und Helfer wurden im Zuge des Einschreitens Opfer verbaler und körperlicher Übergriffe.

Die beteiligten Personen wurden unter erheblichem Kraftaufwand durch unsere Ordner aus der Halle verwiesen.

Was bleibt, ist großes Entsetzen. Als Fußballverein stehen wir für sportlichen Wettbewerb. Rivalitäten und sportliche Neckereien gehören zum Fußball dazu. Die geschilderten Vorfälle stellen jedoch eine klare Grenzüberschreitung dar – insbesondere auf persönlicher und körperlicher Ebene – und sind in keiner Weise hinnehmbar.

Wir distanzieren uns entschieden von jeglichem Einsatz körperlicher Gewalt & der Verunstaltung fremden Eigentums. Daher bitten wir die SG Blau-Weiß Leegebruch ausdrücklich, die Vorfälle aufzuarbeiten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus behalten wir uns vor, rechtliche Schritte gegen die Verursacher einzuleiten, um derartige Ereignisse künftig zu verhindern.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand der SG Eintracht Bötzow