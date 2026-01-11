TuS Sachsenhausen II triumphiert vor 300 Zuschauern beim Freenet-Cup

Der II. Freenet-Cup von Eintracht Bötzow hat am gestrigen Samstag eindrucksvoll bestätigt, welchen Stellenwert Hallenfußball in der Region besitzt. 300 Zuschauer sorgten in der Oberkrämerhalle für eine gute Stimmung und einen würdigen Rahmen für ein Turnier, das sportlich wie organisatorisch überzeugte. Acht Mannschaften, zwölf Minuten Spielzeit pro Partie und ein kompakter Abendmodus führten zu einem langen, intensiven Turnierabend, an dessen Ende der TuS 1896 Sachsenhausen II mit einem klaren Finalsieg gegen den Birkenwerder BC 1908 den Pokal gewann.

Turniermodus ohne Verschnaufpause Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, jede Partie dauerte zwölf Minuten. Dieser Modus ließ keinen Raum für taktisches Abwarten. Jeder Fehler hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenlage, jedes Tor konnte den weiteren Turnierverlauf entscheiden. Nach der Gruppenphase folgten Platzierungsspiele, Halbfinals und die Finalspiele, sodass jede Mannschaft bis zum Ende sportlich gefordert blieb.

Volle Ränge und spürbare Atmosphäre Schon zu Beginn war deutlich, dass der Freenet-Cup mehr ist als ein gewöhnliches Vorbereitungsturnier. Die Oberkrämerhalle war gut gefüllt, die 300 Zuschauer sorgten über Stunden hinweg für eine konstante, lebendige Kulisse. Die Nähe zwischen Spielfeld und Tribüne verstärkte jede Aktion, jedes Tor und jede defensive Rettungstat. Die Stimmung blieb über den gesamten Abend hinweg positiv und trug maßgeblich dazu bei, dass der Turnierverlauf von hoher Intensität geprägt war.

Gruppe A: Sachsenhausen setzt sich durch

In der Gruppe A zeigte der TuS 1896 Sachsenhausen II von Beginn an seine Ambitionen. Der 3:1-Auftaktsieg gegen die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren gab Sicherheit, es folgte ein klares 4:0 gegen den VfL Nauen II. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf II behielt Sachsenhausen mit 3:2 die Oberhand. Neun Punkte und ein Torverhältnis von 10:3 bedeuteten Platz eins.

Hohen Neuendorf II belegte mit sechs Punkten Rang zwei. Die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren kam auf drei Punkte, während der VfL Nauen II punktlos blieb.

Gruppe B: Birkenwerder dominiert die Vorrunde

In der Gruppe B präsentierte sich der Birkenwerder BC 1908 äußerst stabil. Siege gegen die SG Rot-Weiß Groß Glienicke II, den SC Oberhavel Velten und den Gastgeber Eintracht Bötzow brachten ebenfalls neun Punkte und ein Torverhältnis von 10:1. Groß Glienicke II folgte mit sechs Punkten auf Rang zwei. Velten wurde mit drei Punkten Dritter, Eintracht Bötzow blieb ohne Zähler, hielt jedoch spielerisch mehrfach dagegen.

Platzierungsspiele mit klarem Ausgang

In den Platzierungsspielen zeigte sich die Breite des Teilnehmerfeldes. Eintracht Bötzow gewann das Spiel um Platz sieben mit 2:0 gegen den VfL Nauen II und sorgte für einen versöhnlichen Abschluss aus Sicht des Gastgebers. Das Spiel um Platz fünf entschied der SC Oberhavel Velten deutlich mit 4:0 gegen die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren für sich.

Halbfinals auf Augenhöhe

Die Halbfinals brachten die erwartete Zuspitzung. Der TuS 1896 Sachsenhausen II setzte sich in einem engen Spiel mit 4:3 gegen die SG Rot-Weiß Groß Glienicke II durch. Im zweiten Halbfinale behauptete sich der Birkenwerder BC 1908 mit 4:2 gegen den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf II. Beide Sieger zogen ins Finale ein.

Spiel um Platz drei als intensiver Vergleich

Im Spiel um Platz drei trafen Hohen Neuendorf II und Groß Glienicke II aufeinander. Groß Glienicke setzte sich mit 3:1 durch und sicherte sich den dritten Platz nach einem konzentrierten Auftritt, der vor allem defensiv stabil war.

Finale mit klarer Entscheidung

Das Finale entwickelte sich zu einer einseitigen Angelegenheit. Der TuS 1896 Sachsenhausen II ließ dem Birkenwerder BC 1908 keine Chance und gewann mit 4:0. Sachsenhausen bestätigte damit die starke Form aus der Gruppenphase und krönte einen konstanten Turnierabend mit dem Turniersieg.

Ein Turnier mit positiver Bilanz

Der II. Freenet-Cup von Eintracht Bötzow hinterließ einen geschlossenen Eindruck. Gute Stimmung, 300 Zuschauer und ein sportlich interessantes Turnier unterstrichen den Stellenwert dieser Veranstaltung. Für den TuS 1896 Sachsenhausen II endete der Abend mit dem Titelgewinn, für alle Beteiligten mit der Erkenntnis, dass der Bötzower Budenzauber seinen festen Platz im regionalen Hallenkalender gefunden hat.