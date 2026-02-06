Warum Türkspor Dortmund der Absturz in die Kreisliga B droht?

– Foto: Andy Seiffert

Türkspor Dortmund im Chaos! Der einst aus der Kreisliga B in die Regionalliga West durchmarschierte Verein hat einen Insolvenz-Antrag gestellt. Aus internen Kreisen hört man, dass die Kosten in dem einen Jahr Viertklassigkeit einfach zu hoch waren, als der Verein vorzeitig im März 2025 deswegen auch den Spielbetrieb einstellte. Dies fällt den Verantwortlichen nun auf die Füße, die versuchen müssen, den Verein vor der Bedeutungslosigkeit zu retten.

Musste sich der Dortmunder Rivale TuS Bövinghausen wegen der finanziellen Probleme sogar auflösen, steht Türkspor Dortmund zumindest mit einem Bein in der ab Sommer neu gegründeten Kreisliga D Dortmund, der untersten Spielklasse.

Denn die Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbands (SpO/WDFV) ist eindeutig. Erfolgt die Zurückziehung in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten, so kann die Mannschaft in einer späteren Spielzeit nur in der untersten Spielklasse ihres Kreises am Spielbetrieb teilnehmen.

Es wäre ein Niedergang, der seinesgleichen sucht!

UPDATE: Da die 2. Mannschaft aktuell in der Kreisliga A Dortmund spielt und als Absteiger schon so gut wie feststeht, da die eingleisige A-Liga im Sommer eingeführt wird, hätte Türkspor Dortmund auf jeden Fall das Startrecht für die Kreisliga B Dortmund und müsste doch nicht in der D-Liga neu anfangen. Dieser Sachverhalt war in der ersten Version des Berichts nicht berücksichtigt worden.