Dortmunder Oberligist stellt Insolvenzantrag

Aus der Kreisliga B in die Regionalliga West und zurück? Dieser direkte Weg droht dem finanziell angeschlagenen Verein Türkspor Dortmund. Die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet am Donnerstagabend, dass ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Damit droht zudem ein Abzug von neun Punkten, die TSD auf einen Schlag auf einen Abstiegsplatz in der Oberliga Westfalen führen würde.