Warum Kevin Wolze an ein rasches Ende der Negativserie glaubt

Kevin Wolze sieht das alles mit einer gewissen Gelassenheit. Der Ex-Profi, der bei der Viktoria seit dem Sommer erstmals in als Trainer in der Verantwortung steht, ist nicht in große Euphorie ausgebrochen, als es anfangs so gut lief. Und er verfällt jetzt auch nicht in Panik, weil die Viktoria seit zehn Spielen ohne Sieg ist, dabei nur vier Punkte geholt hat und auf Platz zehn zurückgefallen ist.