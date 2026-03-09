Warum Fußball-Lehrer Stefan Gehrke den Düneberger SV verlässt

Das ist Stefan Gehrke. – Foto: Verein

Der Düneberger SV muss sich zum Ende der laufenden Saison in der Bezirksliga Hamburg Ost nach einem neuen Cheftrainer umsehen. Stefan Gehrke hat angekündigt, sein Amt beim abstiegsbedrohten Klub nach der Spielzeit niederzulegen. Der lizenzierte Fußball-Lehrer informierte Verein und Mannschaft über seine Entscheidung bereits frühzeitig, damit der DSV ausreichend Zeit hat, die Nachfolge zu regeln.

Gehrke betonte, dass ihm der Schritt alles andere als leicht gefallen sei. Die Zusammenarbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Verein sei für ihn etwas Besonderes gewesen. Dennoch habe er sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, zum Saisonende aufzuhören und den Weg für neue Impulse auf der Trainerposition freizumachen. Durch die frühzeitige Entscheidung sollen sowohl Verein als auch Spieler Planungssicherheit erhalten, um perspektivisch einen nachhaltigen Aufbau zu ermöglichen.

Gehrke mag die Zeit nicht missen - Konkurrenz ein Problem

Der Coach blickt auf eine intensive Zeit beim DSV zurück. Vor allem der Neuaufbau der Mannschaft im vergangenen Jahr habe viel Energie gekostet. „Es war insgesamt eine gute und intensive Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Der Neuaufbau der Mannschaft im vergangenen Jahr hat allerdings viel Energie und Kraft gekostet. Wir haben viel investiert, um eine funktionierende und konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen“, erklärte Gehrke.

Sportlich befindet sich der Düneberger SV aktuell in einer schwierigen Situation. Als Absteiger kämpft das Team in der Bezirksliga Hamburg Ost um den Klassenerhalt. Gleichzeitig droht nach einer durchwachsenen Saison ein weiterer Umbruch im Kader. Hinzu kommt, dass das Projekt beim benachbarten FSV Geesthacht die Situation für leistungsorientierten Fußball in Düneberg zusätzlich erschwert. Ex DSV-Trainer Dennis Tornieporth soll Geesthacht im besten Fall in die Oberliga Hamburg führen. Spannende Vita - Auszeit wahrscheinlich Gehrke machte deutlich, dass der hohe zeitliche und organisatorische Aufwand für ambitionierten Amateurfußball langfristig nur mit einer klaren sportlichen Perspektive zu leisten sei. „Der Aufwand, der dafür notwendig ist – sowohl zeitlich als auch organisatorisch – ist sehr hoch. Wenn die entsprechende Perspektive und Zielsetzung fehlen, ist dieser Einsatz auf Dauer für mich nicht mehr in dem Maße zu leisten“, meint der Trainer. Nach dem Saisonende plant der erfahrene Coach zunächst eine Pause vom Traineramt. Gehrke verfügt über eine lange Vita im norddeutschen Fußball: Er trainierte unter anderem den TSV Havelse in der Regionalliga sowie die A-Junioren des Vereins in der Bundesliga. Zudem war er vor seinem Engagement in Düneberg in der Oberliga beim Hamburger SV III sowie bei Concordia Hamburg tätig. >>> Das ist Stefan Gehrke

