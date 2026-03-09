Warum Fußball-Lehrer Stefan Gehrke den Düneberger SV verlässt

Der Düneberger SV muss sich zum Ende der laufenden Saison in der Bezirksliga Hamburg Ost nach einem neuen Cheftrainer umsehen. Stefan Gehrke hat angekündigt, sein Amt beim abstiegsbedrohten Klub nach der Spielzeit niederzulegen. Der lizenzierte Fußball-Lehrer informierte Verein und Mannschaft über seine Entscheidung bereits frühzeitig, damit der DSV ausreichend Zeit hat, die Nachfolge zu regeln.
Gehrke betonte, dass ihm der Schritt alles andere als leicht gefallen sei. Die Zusammenarbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Verein sei für ihn etwas Besonderes gewesen. Dennoch habe er sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, zum Saisonende aufzuhören und den Weg für neue Impulse auf der Trainerposition freizumachen. Durch die frühzeitige Entscheidung sollen sowohl Verein als auch Spieler Planungssicherheit erhalten, um perspektivisch einen nachhaltigen Aufbau zu ermöglichen.
Der Coach blickt auf eine intensive Zeit beim DSV zurück. Vor allem der Neuaufbau der Mannschaft im vergangenen Jahr habe viel Energie gekostet. „Es war insgesamt eine gute und intensive Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Der Neuaufbau der Mannschaft im vergangenen Jahr hat allerdings viel Energie und Kraft gekostet. Wir haben viel investiert, um eine funktionierende und konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen“, erklärte Gehrke.
