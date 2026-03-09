Warum Fiona Itgenshorst und Mia Giesen für U17‑EM unverzichtbar sind

Fiona Itgenshorst, mit zwölf Einsätzen die erfahrenste Spielerin im deutschen U17-Aufgebot, war gesundheitlich angeschlagen und musste für diese wichtige Partie passen. In Hammarby (Stadtbezirk Stockholm) erwischte die deutsche Auswahl einen Start nach Maß und ging bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Die Däninnen kamen spät zurück und glichen in der 75. Minute aus. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff – Team Deutschland hatte das erhoffte Ziel erreicht.