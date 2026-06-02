Warum Derrick Amoako Biebrich 02 verlässt

Bemüht hatten sich die Biebricher Verantwortlichen um Amoako, der mit Unterbrechungen rund zehn Jahre das blaue Trikot getragen hat. Vergeblich, wie Schug später feststellen musste und den Abgang „sehr schade“ findet. Der Türkische SV habe sich schon seit drei Jahren um ihn bemüht, erzählt Amoako. „Es war der Kopf“, der am Ende entschieden habe. „Die Gespräche mit Biebrich waren top, sie wollten natürlich, dass ich weitermache. Die Mannschaft wird viel jünger nächstes Jahr und dann habe ich mir gesagt, dass ich mit meinem Alter nochmal etwas anderes machen möchte. Wo ich auch mit ein, zwei Freunden zusammenzuspielen kann, mit denen ich vorher nicht die Möglichkeit hatte, zusammen auf dem Platz zu stehen“, erklärt er.

Amoakos Cousin spielt beim TSV

Konkret meint er damit seinen Cousin Eleazer Mensah, Yoel Yilma, Emirkan Dorul und Wallufs Nazeem Aboubakari, der kurz vor einem Transfer zum TSV steht. Kürzlich hat Klubchef Ilkay Candogan Can Kilic Görgülü als neuen Co-Trainer hinter Chefcoach Gökhan Caliskan vorgestellt. Beim Türkischen SV könne der frischgebackene Vater einer Tochter vieles vereinen. Der Weg zum Sportplatz am Niederfeld sei für ihn ein Katzensprung, zudem habe ihn die Idee des TSV überzeugt. „Die wollen nächstes Jahr eine gute Mannschaft aufstellen. Ich wollte in der Verbandsliga bleiben“, betont Amoako, der in einer Marketingabteilung arbeitet. „Ich hätte aber auch noch eine Etage höher gehen können – die Optionen waren da“.