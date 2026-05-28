Türkischer SV: Neuer-Co-Trainer fix, Torwartcoach bleibt

Can Kilic Görgülü (rechts) wird neuer Co-Trainer beim Türkischen SV. – Foto: TSV

Wiesbaden. Sechs bis acht Zugänge avisiert Ilkay Candogan, Vorsitzender des Verbandsligisten Türkischer SV. Die neuen Spieler sind quasi noch in Arbeit, andere wichtige Weichenstellungen dagegen fix.

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So erfährt Chefcoach Gökhan Caliskan künftig Unterstützung durch Can Kilic Görgülü, der die Mannschaft von Türk Kelsterbach in der Rolle des Spielertrainers vergangenen Runde als Kreisoberliga-Meister in die Gruppenliga geführt hatte. Um Ende November 2025 aus beruflichen Gründen nach zweieinhalb Spielzeiten als verantwortlicher Coach auszuscheiden. Ab dem Sommer stellt er sich nun beim TSV einer neuen Herausforderung.“Ein fertiger Trainer“, glaubt Candogan, dass Görgülüs Engagement positive Effekte bringt. Zudem biete sich der 37-Jährige als Spieler an, wolle sich in der Vorbereitung in eine körperlich bestmögliche Verfassung bringen. Als Option fürs Verbandsliga-Team oder für den Unterbau, der am Sonntag in der A-Liga den Aufstieg schaffen kann. Görgülü werde darüber hinaus noch zwei Spieler mitbringen. „Zwei gute Namen“, lässt Candogan anklingen.