Türkischer SV: Neuer-Co-Trainer fix, Torwartcoach bleibt

Wiesbaden. Sechs bis acht Zugänge avisiert Ilkay Candogan, Vorsitzender des Verbandsligisten Türkischer SV. Die neuen Spieler sind quasi noch in Arbeit, andere wichtige Weichenstellungen dagegen fix.
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So erfährt Chefcoach Gökhan Caliskan künftig Unterstützung durch Can Kilic Görgülü, der die Mannschaft von Türk Kelsterbach in der Rolle des Spielertrainers vergangenen Runde als Kreisoberliga-Meister in die Gruppenliga geführt hatte. Um Ende November 2025 aus beruflichen Gründen nach zweieinhalb Spielzeiten als verantwortlicher Coach auszuscheiden. Ab dem Sommer stellt er sich nun beim TSV einer neuen Herausforderung.“Ein fertiger Trainer“, glaubt Candogan, dass Görgülüs Engagement positive Effekte bringt. Zudem biete sich der 37-Jährige als Spieler an, wolle sich in der Vorbereitung in eine körperlich bestmögliche Verfassung bringen. Als Option fürs Verbandsliga-Team oder für den Unterbau, der am Sonntag in der A-Liga den Aufstieg schaffen kann. Görgülü werde darüber hinaus noch zwei Spieler mitbringen. „Zwei gute Namen“, lässt Candogan anklingen.
Güler mit 17 Jahren Torwarttrainer
Der Steuermann ist zudem froh, dass Torwartcoach Taha Güler auch nächste Runde dem TSV treu bleibt. Erstaunlich: Güler ist 17 Jahre jung, kann aus gsundheitlichen Gründen nicht mehr selbst im Tor stehen, hat sich aber bereits einen ausgezeichneten Ruf als Keeper-Coach erworben und zudem seine Ausbildung im Trainerbereich angeschoben. „Ein ziemlich guter Torwarttrainer“, zeigt sich Candogan von den Qualitäten und der Motivation des Youngster äußerst angetan.