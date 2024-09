Warum Alexander Hahn mit dem MSV-Sieg zufrieden ist

Es war ein hartes Stück Arbeit für den MSV Duisburg in der 2. Runde des Niederrheinpokals gegen die Sportfreunde Hamborn 07. Am Ende stand zwar ein klarer 5:0-Erfolg, doch die MSV-Offensive überzeugte erst in der Schlussphase durch Effektivität. Zuvor hielten die Hamborner stark dagegen und machten die Räume eng. Der zwei Klassen höher spielende Regionalligist fand nur wenige Mittel und konzentrierte sich zunächst darauf, den "Gegner müde zu spielen", wie Kapitän Alexander Hahn nach dem Abpfiff erklärte.

Nennenswerte Torchancen konnte sich der Gast aus Hamborn in der Tat nicht erspielen, sodass Kevin Kunz, der im Pokal wieder für Max Braune zwischen den Pfosten stand, einen ereignisarmen Nachmittag erlebte und die Sonne genießen konnte. Die Löwen waren stattessen in der Defensive gebunden und konnten offensiv nur ganz zarte Akzente setzen. Doch von Erfolg gekrönt war der Matchplan der Gastgeber lange Zeit nicht. "Wir wollten den Gegner müde machen und dann zuschlagen. Wie wir gewonnen haben interessiert morgen niemanden mehr", sagte Hahn, der selbst nach 62 Minuten ausgewechselt worden war. Ob das bei einem Zwei-Klassen-Unterschied das probate Mittel ist, sei an dieser Stelle einmal dahingestellt.

Dazu passend war die Verwertung der Standardsituationen. Von zwölf Ecken der Duisburger war nicht eine einzige gefährlich. Dass das Spiel auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können, ist da auch eher sekundär. "Nach fünf Minuten hatten wir die riesige Chance, als Malek Fakhro frei vor dem Hamborner Keeper steht. Ist das Ding drin, ist das ein ganz anderes Spiel", erläutert Hahn. Bekanntlich kam es so aber nicht. Erst nach dem 2:0 war bei Hamborn ein Bruch zu spüren, die Gegenwehr vollends gebrochen, als es keine drei Minuten später schon 4:0 stand. Das 5:0 kurz vor dem Ende war dann auch nur Ergebniskosmetik, wenngleich es nicht so deutlich ausfiel wie in der 1. Pokalrunde, als der MSV noch bei Hamborns Liga-Konkurrent aus Dingden mit 9:0 siegte.

Nach dem Pokal ist für den MSV zugleich auch vor der Liga. Am kommenden Samstag steht für die Duisburger das Spitzenspiel in der Regionalliga West an. Bei Fortuna Köln geht es auch um die Tabellenführung und nach zwei sieglosen Ligaspielen in Folge auch um die Rückkehr in die Erfolgsspur. Mit dem Pokalerfolg im Rücken können Hahn und seine Mitspieler sich nun vollends auf diese Aufgabe konzentrieren und im Südstadion um den Dreier kämpfen.

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – Sportfreunde Hamborn 07 5:0

MSV Duisburg: Kevin Kunz, Tobias Fleckstein, Alexander Hahn (62. Franko Uzelac), Can Beklan Coskun, Moritz Montag (62. Joshua Bitter), Jan-Simon Symalla, Leon Müller, Jakob Bookjans, Kilian Pagliuca (62. Steffen Meuer), Jihad Boutakhrit (69. Patrick Sussek), Malek Fakhro - Trainer: Dietmar Hirsch

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Michel Roth, Joel Bayram (45. Julian Keibel), Kenson Götze, Nico Kuipers (77. Can Serdar), Kevin-Dean Krystofiak, Gino Mastrolonardo (63. Pascal Spors), Mamadou Lamarana Diallo, Lennard Kaiser (87. Rashad Ouro-Akpo), Metehan Türkoglu (82. Karim El Moumen), Danilo Settimio Curaba - Trainer: Marcel Stenzel

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 8319

Tore: 1:0 Jan-Simon Symalla (32.), 2:0 Steffen Meuer (74.), 3:0 Patrick Sussek (75.), 4:0 Patrick Sussek (77.), 5:0 Jan-Simon Symalla (81.)