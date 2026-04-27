Wanne-Eickel und Buer mit Kantersiegen - Horsthausen gewinnt Topspiel

Spitzenreiter DJK TuS Hordel gab sich gegen Kellerkind RSV Meinerzhagen keine Blöße und bleibt sechs Punkte vor der SpVgg Horsthausen, die das Verfolgerduell beim Holzwickeder SC mit 2:1 für sich entschied. Die Herner werden damit nach aktuellem Stand das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen bestreiten.
Darauf hofft auch noch der DSC Wanne-Eickel, der die SpVg Hagen 11 auswärts mit 7:2 abschoss und sich auf Platz 3 vorschob, da der TuS Erndtebrück beim SC Westfalia Herne patzte (1:1).
Schlusslicht FC Brünninghausen konnte den positiven Trend nicht fortsetzen und kassierte beim FC Iserlohn eine 1:2-Last-Minute-Pleite, wodurch sich der Rückstand auf das rettende Ufer wieder auf fünf Punkte vergrößert hat. Denn der SSV Buer gelang ein sensationeller Befreiungsschlag. Beim Sechstplatzierten BSV Schüren ist die Luft offensichtlich raus, die Dortmunder gingen in Gelsenkirchen mit 0:8 unter.
Da auch Herne punktete, ist Hagen 11 auf den ersten Nichtabstiegsplatz abgerutscht und hat noch zwei bzw. drei Punkte Vorsprung auf den SV Wacker Obercastrop (0:2 beim SC Obersprockhövel) und Meinerzhagen. Obersprockhövel hat sich mit dem vierten Sieg im fünften Spiel der größten Abstiegssorgen entledigt.
Dies gilt auch für den SV Vestia Disteln, der nach der Vorstellung des künftigen Trainers Thomas Gerner den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte und damit den Lauf der zuletzt dreimal siegreichen Concordia Wiemelhausen stoppte.
Die Partien des 25. Spieltags im Überblick:
Westfalia Herne – TuS Erndtebrück 1:1
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Matej Rajic, Christian Silaj (46. Andre Taiki Kinjo), Inami Tsuzuki, Salih Olgunsoy (93. Damasy Daniel), Phil Knop (79. Stefan Andric), Florian Tonye (90. Salimou Soumah), Sahan Elyesa Biyik, Simeon Aleksandrov - Trainer: Kamil Bednarski
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener, William Wolzenburg, Simon Mack, Elmin Heric, Clemens Tartan (75. Levin Leandro D'Aloia), Justin Huber (74. Kaito Nakamura), Lars Schardt - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Florian Tonye (53.), 1:1 Kaito Nakamura (78.)
DJK TuS Hordel – RSV Meinerzhagen 4:2
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann (87. Luis Bennet Berghaus), Patrick Rudolph (71. Ledion Shefketi), Robin Schultze, David Christian Gatawis, Fynn Albers, Hayate Nishimura, Dorian Joel Batbayli (61. Oguzhan Can), Philip Agbado (83. Jarno Aboko Bültmann), Fynn Broos (89. Lasse Ernst) - Trainer: Mirko Talaga
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Max Kolberg (80. Adrian Islami), Jan Germann, Ismail Alushi (90. Kevin Oleschuk), Niklas Eckstädt (87. Jason Klundt), Richard Dissing, Muhammed Akar (46. Daniel Barch), Nikolaos Mavroudakis (61. Erlon Sallauka) - Trainer: Erkan Cihangir
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 153
Tore: 1:0 Philip Agbado (40.), 2:0 Patrick Rudolph (57.), 2:1 Richard Dissing (61.), 3:1 Dorian Joel Batbayli (76.), 4:1 Robin Schultze (81.), 4:2 Daniel Barch (90.)
SpVg Hagen 11 – DSC Wanne-Eickel 2:7
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Anas Lemrini, Tim Bodenröder, Simon Warkotsch (46. Danyal Dogan), Jan Niklas Jacoby (79. Achraf Zerouali), Mert Muzak, Gianluca Banno (60. Alejandro Conte), Joshua-Troy Klöckner (60. Ermin Jukic), Ramin Roodbareki Shabani (82. Kacper Pawel Aniolowski) - Trainer: Christoph Pajdzik
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert (60. Nils Buchwalder), Florian Trachternach (60. Marco Kampmann), Luca Heiner Pasche, Justin Lubkoll (68. Marius Speker), Leonardo Jurisic, Fatih Gönül, Ozan Simsek (54. Lucas Kretschmer), Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (74. Felix Marciniak) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Tim Hilligloh (15.), 0:2 Justin Lubkoll (36.), 1:2 Ramin Roodbareki Shabani (38.), 1:3 Fatih Gönül (43.), 1:4 Leonardo Jurisic (52.), 1:5 Justin Lubkoll (55.), 2:5 Jan Niklas Jacoby (60.), 2:6 Leonardo Jurisic (82.), 2:7 Xhino Kadiu (90.)
Holzwickeder SC – SpVgg Horsthausen 1:2
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Jan Nielinger, Michael Kuhfeld (87. Nick Adamski), Michael Vrljic (69. Til Cedric Busemann), Maurice Majewski (61. Kerem Keskin), Efe Bozaci (61. Seydi Keskin), Nils Bartke, Luis Weiß, Nazarii Kovalenko (87. Philipp Gödde), Lokman Erdogan, Leo Mayka - Trainer: Kurtulus Öztürk
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Noah Jalowiecki, Deniz Ergüzel, Niklas Schröder, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (94. Halil Celik), Ali Al Hussein (84. Güngör Kaya), Abid Yanik (84. Diyar Dilek) - Trainer: Marc Gerresheim
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Marvin Schuster (2.), 1:1 Leo Mayka (31.), 1:2 Ali Al Hussein (50.)
Gelb-Rot: Leo Mayka (67./Holzwickeder SC/)
FC Iserlohn – FC Brünninghausen 2:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye, Sven Höltke (89. Can Bayer), Anil Pirincoglu (64. Robin Korpp), Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco (74. Pablo Perez Carriazo), Edin Grosonja (95. Tius Hugo Brenke), Volkan Okumak (78. Leon Tenkhoff) - Trainer: Simon Naujoks
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Benedict Mbuku, Ole Danszczyk, Yasin Akman (75. Melih-Akay Celik), Karim Belhilali, Jongmin Park, Mounir Azzam, Amin Azzofri (88. Hamza M Rabti), Vincent Holthaus - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Mounir Azzam (10. Foulelfmeter), 1:1 Edin Grosonja (21.), 2:1 Edin Grosonja (90.+1)
SC Obersprockhövel – Wacker Obercastrop 2:0
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Jan-Niklas Budde, Jonas Seitz, Lennart Seitz, Yannik Eversberg (53. Luis Monse), Moritz Schrepping (80. Tim Wasserloos), Pascal Fabritz (64. Tim Dudda), Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Pascal Zippel (88. Florian Mrosek), Sidney Rast (72. Nico Jahnke) - Trainer: Sebastian Westerhoff
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding (59. Luca Erdelkamp), Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Serhat Can (83. Stefan Siepmann), Kevin Meckel (59. Kamil Nugajev), Adrian Wasilewski, Emirhan Akinci (59. Lance Karl Demski), Elvis Shala (66. Leonard Onofaro), Ouadie Barini - Trainer: Björn-Hendrik Brinkmann
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Patrick Adam Dytko (9.), 2:0 Moritz Schrepping (39.)
SV Vestia Disteln – Concordia Wiemelhausen 2:0
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (77. Alexander Zuk), Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu (85. Thomas Jonathan Kühlkamp), Niels Veverka - Spielertrainer: Daniel Koseler - Co-Trainer: Martin Schmidt
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau (55. Luca Hauswerth), Armel-Aurel Nkam (76. Max Schwengberg), Dennis Gumpert, Felix Eickholt, Collin Weihmann, Alessandro Marino (65. Eduardo Hiller), Caleb Godswill Danso (70. Sebastian Schmerbeck), Ibrahim Lahchaychi - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Aaron Kloth (45.), 2:0 Justin Gruber (56.)
SSV Buer 07/28 – BSV Schüren 8:0
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking (46. Tarkan Yerek), Alper Özgen, Toygar Mutluer (57. Bartosz Piotr Odolinski), Liam Benan Unkel (62. Kadir Mutluer), Florian Weber, Maurice-Joel Weißbohn, Cenk Mustafa Güney, Marius Heck (73. Mattis Gerhard Urbanke), Hakan Gökdemir, Timur Karagülmez (68. Turgay Altuntas) - Spielertrainer: Timur Karagülmez
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Max Maßmann (46. Ensar Selmanaj), Philippos Selkos (46. Mert Ergüven), Kevin Brümmer, Cem-Ali Dogan - Trainer: Philipp Rosenkranz
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Marius Heck (18.), 2:0 Cenk Mustafa Güney (22.), 3:0 Florian Weber (33.), 4:0 Timur Karagülmez (35. Foulelfmeter), 5:0 Florian Weber (41.), 6:0 Toygar Mutluer (56.), 7:0 Turgay Altuntas (72.), 8:0 Florian Weber (76.)