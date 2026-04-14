SV Vestia Disteln stellt Koseler-Nachfolger vor Westfalenligist setzt auf Erfahrung von red · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

(v.l.:) Martin Schmidt, Sascha Zöffel, Thomas Gerner, Markus Rühl, Andreas Weidner und Mark Mahlmeister – Foto: SV Vestia Disteln

Auf den 30-jährigen Daniel Koseler - langjähriger Spielertrainer des SV Vestia Disteln, der den Verein aus der Bezirksliga in die Westfalenliga geführt hat - folgt ein erfahrener Trainer, der schon in der Westfalenliga tätig war. Zur Spielzeit 2026/27 übernimmt Thomas Gerner (55), der vor einem Monat beim Bezirksligisten VfB Westhofen entlassen wurde. In ausführlichen Gesprächen mit Teamchef Martin Schmidt und dem Vorstand konnte der B-Lizenz-Inhaber alle Beteiligten von sich und seiner Arbeit überzeugen, heißt es in der Pressemitteilung.

Gerner war seit Sommer 2024 beim VfB Westhofen tätig, bevor es im März 2026 zur Trennung kam. Zuvor war er viele Jahre beim Dortmunder Verein Mengede 08/20 unterwegs, den er u. a. zu seiner Hochzeit in der Westfalenliga trainiert hat (2015-17). Weitere höhere Stationen waren der BV Westfalia Wickede (ebenfalls Westfalenliga) und der SV Sodingen (Landesliga). Schmidt sagt: „Thomas hat von der ersten Kontaktaufnahme an eine große Begeisterung für diese Aufgabe ausgestrahlt. Die Chemie zwischen uns hat sofort gepasst, und in unseren intensiven Gesprächen konnte ich mich auch von seinen fachlichen Qualitäten überzeugen. Die Mannschaft kann sich auf einen energiegeladenen, kompetenten und kommunikativen Trainer freuen."

An seiner Seite wird Co-Trainer Patrik Schmidts (30) stehen. Gerner bringt den Sportwissenschaftler, der sich schwerpunktmäßig um die körperliche Fitness der Spieler kümmern wird, aus Westhofen mit. Aus gesundheitlichen Gründen fehlt Schmidts auf dem Foto. Schmidt bleibt auf Wunsch von Gerner und der Mannschaft weiterhin in seiner Doppelfunktion als Co-Trainer und Teamchef aktiv. Mark Mahlmeister, seit 2017 als Torwarttrainer tätig, bleibt dem Verein ebenfalls erhalten.