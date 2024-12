Walther avanciert zum Matchwinner

Das Spiel begann aber wie so oft in dieser Saison mit einem herben Dämpfer, denn schon nach nur drei gespielten Minuten musste Kullmann hinter sich greifen. Nach einem Kollektivschlaf auf der rechten Abwehrseite der Hallenser schoss ein Magdeburger von16m aufs Buna-Gehäuse. Kullmann sah dabei nicht unbedingt gut aus, obwohl er den Ball erst sehr spät sah. Nun waren die Bunesen wieder gefragt, aber diesmal kamen sie irgendwie nicht richtig ins Spiel rein und hatten kaum Torchancen. Im Mittelfeld hatte man arge Probleme, da man meist in Unterzahl agierte und es keine konkrete Zuordnung gab. Ein erster Annäherungsversuch hatte dann Sieb, welcher einen Freistoß einen Meter übers lange Ecke schoss. Vor allem von der körperlichen Präsens der Gastgeber war man beeindruckt, so dass man sich bei Rath und Rittermann einige Male bedanken konnte, dass es beim 1:0 blieb. So setzte Trainer Wolfgang Huth nach 38. Minuten ein Zeichen und wechselte den glücklos spielenden Zorn aus und brachte Buschbeck für die Hintermannschaft, so dass Rittermann ins Mittelfeld vorrückte. Die erste richtige Chance hatte man dann in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts, als Kroll nach einem abgeblockten Schuss von Gros allein vorm Tor auftauchte, aber sein Lupfer konnte der Keeper noch an die Latte lenken. So ging man verdient mit 0:1 in die Pause.

Nach dem Pausentee, wo man einen weiteren Wechsel vornahm, denn Walter kam für Gros in den Sturm, war man dann gleich vol wach und spielte zielstrebig nach vorn. So konnte Rittermann mit einem herrlichen Kopfball nach Buschbeck-Freistoß den Ausgleich für die Gäste bescheren (49.). Nur drei Minuten später konnte Walther sogar die Hallenser nach einem schönen Risikopass von Volkhardt per Kopf in Front schießen. Nun waren die Magdeburger geschockt und reagierten nur noch statt zu agieren. Logische Folge war das 1:3, welches wiederum durch einen herrlich getretenen Freistoß von Buschbeck eingeleitet wurde. Nachdem der Torwart den Ball falsch einschätze, konnte Joker Walther zum zweiten Mal in diesem Match einlochen (58.). Nun versuchten die Elbestädter wieder über den Kampf ins Spiel zu kommen, was aber manchmal ein bisschen übertrieben wurde, so dass nach einem überharten Einsteigen gegen Buschbeck ein Magdeburger sich mit Gelb/Rot vom Spielgeschehen verabschieden konnte. Buna spielte aber weiter gezielt nach vorn und hatte gute Chancen durch Lührs, Kroll und Sieb, wobei der Unparteiische bei den Möglichkeiten von Kroll und Sieb hätte auf den Punkt zeigen müssen. So kamen die Gastgeber ein wenig überraschend nach einem Schuss aus ganz spitzen Winkel, wo Kullmann wieder keine gute Figur machte, zum Anschluss (70.). Aber die Bunesen reagierten genau richtig und antworteten mit einem immer stärker werdenden Offensivspiel, so dass Lührs mit einem sehenswerten Flugkopfball nach einer Walter-Flanke zum 2:4 einnicken konnte (75.). Nach einem bösen Foul an Walther, welcher sich auch in dieser Situation verletzte und nur mit viel Schmerz weiterspielen konnte, hätte der Schiedsrichter dem Magdeburger die Ampelkarte zeigen müssen – tat dies aber nicht. So konnte nur wenig später der Übeltäter nach einer Schlafeinlage der Buna-Abwehrspieler nach einen Freistoß den erneuten Anschluss erzielen, wobei Kullmann den ersten Kopfball noch klasse abwehrte, aber beim Nachschuss chancenlos blieb (83.). Nun fingen die Bunesen wieder richtig hinten an zu zittern, so dass die Elbestädter sogar noch zum 4:4 trafen, aber dieser Treffer aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand. Kurz vor Toreschluss konnte dann der Mann des Tages, Walther, nach Folter-Vorlage sein dritten Treffer erzielen, welcher wie die anderen vier auch per Kopf erfolgte und somit den wichtigen Auswärtsdreier unter Dach und Fach bringen.

Mit diesem Erfolg übernahmen die Hallenser nun wieder vor dem bevorstehenden Spitzenspiel gegen Grün/Weiß Piesteritz die Tabellenführung, da der Mitkonkurrent VfL Halle 96 zu Hause der Vertretung von Germania Halberstadt mit 2:3 unterlag. Ärgster Verfolger sind nun die Piesteritzer, welche mit 44 Punkten nur einen Punkt Rückstand auf die Bunesen haben.