Wallufer Trumpf: Kaum Fluktuation SG baut in Verbandsliga auf stabiles Fundament und Zugänge, die passen

Parallel habe sich Last-Minute-Zugang Nico Hernandez praktisch von der ersten Minute perfekt eingefügt: „Er war sofort integriert, geht mit bestem Beispiel voran und gibt uns Stabilität. Außerdem ist er als Defensivspieler torgefährlich“, erläutert Sieben. Er sieht die beiden Ex-Eltviller als Glückstreffer an. Aber auch Marcel Krablers Bruder Marc (ebenfalls aus Eltville gekommen) und Isaq Zahadad (SG Orlen), der noch A-Jugend spielen könnte, bringen Potenzial mit.

Nach dem 6:0 über Biebrich 02 und dem ungeachtet etlicher Ausfälle errungenen 2.1-Erfolg in Weyer kann Chefcoach Daniel Dillitz gegen Aufsteiger VfL Biedenkopf (So., 15 Uhr) wohl wieder auf einen breiteren Kader bauen. Keeper Tim Burghold, Yannik Hünerbein, Jan Löwer und Reinhold Reichert könnten zurückkehren. Tobias Bellin wird verletzungsbedingt wohl nochmals aussetzen müssen. Fakt ist: Die geringe Fluktuation in der Sommerwechselphase erweist sich als Vorteil.

Beim SV Niedernhausen (So., 15 Uhr, gegen Ex-Hessenligist SV Zeilsheim) bleibt abzuwarten, ob Thomas Brewer und Davide Frusteri (beide krank) zur Verfügung stehen. Mit bislang 19 Punkten hat sich das Autal-Team um den siebenfachen Torschützen Ivan Rebic schon ein recht dickes Polster geschaffen. Bester Liga-Schütze ist übrigens der Zeilsheimer Abdussamed Gürsoy (14).