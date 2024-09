Waldtrudering mit Kantersieg in Moosach

Nach der ärgerlichen Heimpleite vergangene Woche stand für die Waltruderinger Reserve das Auswärtsspiel beim Aufsteiger TSV Moosach an. Aufgrund einer Verzögerung wurde die Partie verspätet angepfiffen, das verlängerte Aufwärmen schien bei den Schwarz-Gelben jedoch nicht den gewünschten Effekt zu haben: gleich zu Beginn scheiterte Moosach nach Ecke und langem Ball zweimal nur knapp. Nach gut 5 Minuten hatten sich die Mannen von Raphael Horst aber gefangen und gingen in Person von Mayer, der von Bachmann geschickt wurde, gleich mit der ersten Chance in Führung. Keine 10 Minuten später fiel quasi identisch zum ersten Tore das 0:2: ein tiefer Ball über links in den Lauf von Mayer, der den Torwart souverän überwand. Moosach versuchte seinerseits immer wieder mit langen Bällen hinter die Kette zum Erfolg zu kommen, außer einiger Halbchancen und Standards war jedoch kein nennenswerterer Ertrag zu erkennen. Gegen Ende von Halbzeit eins wollte es dann Waldtrudering noch einmal wissen, und so konnte Weber nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen Drenkard in die Tiefe schicken, der sein erstes Tor in seinen neuen Farben erzielte. Das 0:3 war dann auch der Halbzeitstand.

Nach der Pause brauchten die Waldtruderinger etwas, um wieder in den Spielfluss zu kommen, da Moosach nach der Pause auf einen Treffer drängte und teilweise mit 4 Mann in letzter Line attackierte. Nachdem die sich dadurch nunmehr bietenden Räume konsequenter bespielt wurden, gelang auch dem zweiten Waldtruderinger Stürmer ein Doppelpack, als Drenkard wieder gegen die hoch stehende Moosacher Defensive von Seltmann auf Reisen geschickt wurde und auf 0:4 stellte. Die Schwarz-Gelben wähnten sich nunmehr im sicheren Hafen und ließen den letzten Biss vermissen, was den Moosacher Offensivbemühungen neues Feuer verlieh. Als dann auch noch Schönemann recht plump den Moosacher Torwart foulte und folgerichtig eine 10-min-Strafe erhielt, brach eine wilde Schlussphase an. Moosach drängte nun stärker und war nach unüberlegten Einsteigen von Schlussmann Niksch und dem fälligen Strafstoß aus 11 Metern auch erfolgreich. Wieder vollzählig, machte Waltrudering den Sack dann aber endgültig zu, als Mast per Einzelaktion erst am Torwart scheiterte, den Abpraller aber erfolgreich verwertete. In der Nachspielzeit war der Moosacher Widerstand schließlich gebrochen, so dass Mayer ohne große Gegenwehr und nach schönen Aktionen von Ghafor seine persönlichen Treffer 3 und 4 zum 1:7- Endstand nachlegen konnte.