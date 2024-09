Waldmünchen bringt Eschlkam erste Niederlage bei

Die SG Lohberg/Lam II (links) hat ihn endlich, den ersten Saisonsieg. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Einige Überraschungen hatte der achte Spieltag in der Kreisliga Ost auf Lager. Nun hat es auch Eschlkam erwischt. Der Top-Aufsteiger bezog die erste Saisonniederlage, die daheim mit 1:4 gegen Waldmünchen deftig ausfiel. Weil die Verfolger SG Chambtal (0:0 gegen Obertrübenbach) und Ränkam (3:3 gegen Schloßberg) aber ebenfalls Federn ließen, bleibt Eschlkam fürs Erste an der Tabellenspitze. Von den Top Vier konnte einzig Furth im Wald sein Spiel siegreich gestalten. Im Tabellenkeller jubelte Aufsteiger SG Lohberg/Lam II endlich über die ersten Punkte in der Kreisliga und über einen furiosen 5:3-Heimerfolg gegen die SG Zandt/Vilzing II.



Der FC Furth im Wald konnte sich am Samstag vor 150 Zuschauern die Punkte daheim schnappen. Zu Gast war die SG Schönthal-Premeischl, die sich trotz der frühen Führung durch Elias Bücherl (7.) nicht durchsetzen konnten. Ein Elfmeter in der elften Minute sorgte dank Julian Niedermayer für den Ausgleich, dann brachte Jan Masek in der 52. Minute die Hausherren in Front. Michael Hastreiter besiegelte die Punkte daheim in der 66. Minute. Schiedsrichter: Kai-Uwe Obermeier, Marco Seidl, Lukas Stauffer







Die SG Schloßberg und der FC Ränkam trennten sich vor 200 Schaulustigen 3:3-Remis. Bereits in der zweiten Minute landete Samuel Burgfeld das 1:0, Marco Kuhndörfer glich in der 32. Minute aus und Markus Dietl brachte die Gäste in der 36. Minute in Front. Den Ausgleich für die Hausherren landete Jonas Fischer in der 40. Minute, dann brachte Michael Rank die Gäste in der 53. Minute erneut in Führung. Den letzten Treffer der Partie landete Samuel Burgfeld durch einen Elfmeter in der 71. Minute, was somit im 3:3 endete. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Markus Rampp, Rafael Hartl







Aufsteiger SG Lohberg/Lam II konnte sich am achten Spieltag vor 100 Fans endlich die ersten Punkte in der Kreisliga einholen. Gast SG Zandt/Vilzing II ging zwar bereits in der siebten Minute durch Jonas Gerstner in Front, doch Moritz Ammon glich in der zehnten Minute aus, die Führung erzielte Tobias Bauer in der 38. Minute, dann netzte Georg Huber ebenfalls für die Gastgeber ein (53.). In der 69. Minute gab es Elfmeter für die Gäste, welcher von Vladimiro Giglio dankend angenommen wurde und Leo Schönberger gelang in der 80. Minute der Ausgleichstreffer. Die letzten Minuten der Partie wurden von Georg Huber genutzt, er sicherte mit zwei Buden in Folge (89., 90.+2.) den Hausherren somit den ersten Dreier der Saison. Schiedsrichter: Jonas Daiminger, Niklas Linhart, Markus Rampp







Der FC Untertraubenbach musste sich am Sonntag bei der SG Michelsdorf/Cham II vor 200 Zuschauern geschlagen geben. Ein Elfmeter zugunsten der Gäste, nutzte Fabian Raith um den FC in Front zu bringen, doch in der 44. Minute landete Benedikt Greindl das 1:1. Den Siegestreffer landete Florian Althammer in der 54. Minute. Die Gäste durften ab der 65. Minute in Unterzahl weiterkämpfen, Philipp Winterl sah die Ampelkarte. Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Hutter, Xaver Block







Die SG Chambtal und der SV Obertrübenbach gingen am achten Spieltag vor 195 Zuschauern mit einem torlosen Remis vom Feld. Beiden Teams blieb der Lucky Punch verwehrt, der SVO freut sich über einen Zähler gegen den Tabellenzweiten. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Lukas Höcherl, Rafael Hartl







Die SG Mitterdorf/Neubäu sicherte sich die Punkte bei der SG Pemfling/Katzbach vor 130 Besuchern. In der 40. Minute gab es eine zehn-Minuten-Auszeit für Jan Sulc der Gäste. Erst in der 70. Minute konnten die Gäste den ersten Abschluss erzielen, Tobias Lorenz brachte so die Führung, dann sah Dominik Holzfurtner die Ampelkarte (75., SG Pemfling/Katzbach) und in der Nachspielzeit besiegelte Michael Stubenrauch die Maximalausbeute (90.+1.). Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Erich Krumbholz, Lukas Ederer







Spitzenreiter SpVgg Eschlkam musste im neunten Spiel die erste Niederlage der Saison einstecken, bleibt aber fürs Erste an der Tabellenspitze. Zu Gast war die SG Waldmünchen/Geigant, die sich vor 150 Zuschauern durchsetzten. Bereits in der 13. Minute netzte Adam Vlcek zum 0:1 ein, Tim Hammon glich in der 51. Minute aus, dann brachte Florian Weingärtner die Gäste erneut in Front (60.). In der 82. Minute sah Matthias Mißlinger die Ampelkarte, doch die SG setzte sich trotz Unterzahl durch und so hieß es in der 83. Minute durch Johannes Schall 1:3. In der Nachspielzeit gab es noch ein Eigentor durch Jonas Freimuth, was den Gästen den klaren Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Marco Langer





Am Mittwoch holen nach: