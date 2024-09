„Wahnsinn, was der alles gehalten hat“ – unbezwingbarer Lang wird zum Deby-Matchwinner

Maximilian Lang könnte in dieser Woche in dem einen oder anderen Albtraum der Fußballer des TSV Hechendorf auftauchen. „Wahnsinn, was der alles gehalten hat“, sagte Hechendorfs Coach Tom Ruhdorfer. Seine Spieler kamen am Sonntag im Derby einfach nicht an den Krakenarmen des Breitbrunner Torhüters vorbei.

Thomas Steiner, Stefan Bachmeier und Lasse Jünger waren nur drei der Leidtragenden aufseiten des Aufsteigers. Am Ende scheiterte auch noch Victor Campos Lievano am nicht zu bezwingenden Lang. „Wir machen einfach unsere Tore nicht“, haderte Ruhdorfer. Deutlich effektiver im Derby agierten die Breitbrunner, die ihre Tabellenführung in der Kreisklasse 4 verteidigten. „Wir haben heute die Chancen anders als im letzten Spiel genutzt, waren sehr effektiv“, freute sich SF-Trainer Sebastian Kolbeck.