WACKERS SPÄTER SIEG IN UNTERZAHL

Das Spiel bewegte sich auf ganz schwachen Niveau, das überaus fehlerhafte Geschehen spielte sich fast durchweg zwischen den Strafräumen ab. Weder die Wackeraner noch die zuletzt so erfolgreichen Bellamonter verstanden es, Torchancen herauszuspielen. Eine Partie zum Vergessen, einzig das Ergebnis erfreute auf Wacker-Seite. Mut macht es aber genauso wenig wie die miserable Beteiligung im Abschlusstraining vor dem Match. Einzig die Tatsache, dass die Blaugelben gegen Bellamont stark ersatzgeschwächt antraten, relativiert ihre mäßigen Leistungen, entschuldigt sie aber nicht.

Bezeichnenderweise fiel das Goldene Tor für Wacker auch nach einem von Lukas Höchst getretenen Eckball, den der tags zuvor aus dem Urlaub zurückgekehrte Spielertrainer Marcin Zukowski in der 86. Minute einköpfte. Der Treffer glückte in Unterzahl, nachdem Gino Eisler fünf Minuten zuvor gelb-rot gesehen hatte (wg. Meckern und Foulspiel). Er wird also am kommenden Sonntag im Topspiel beim SV Eberhardzell gesperrt fehlen.