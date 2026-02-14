Wacker schlägt 1860 II & SVH – Überraschungen in Buchbach und beim FCU

Testspiel-Highlights am Samstag in Oberbayern. Zahlreiche Mannschaften testeten heute gegen Hochkaräter. Alle Spiele der oberbayerischen Top-Teams auf einen Blick.
Doppelsieg für Burghausen: Gleich zweimal testete Wacker heute gegen Bayenrligisten. Zunächst traf Lars Bender auf seinen Ex-Klub. Kurz vor der 5:0-Gala des TSV 1860 München gegen Havelse schlug der SVW die U21 der Löwen mit 4:0. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Im zweiten Test blieb es dagegen lange ausgeglichen: Nach 0:0 zur Pause gegen den SV Heimstetten setzte sich der Regionalligist am Ende mit 3:1 durch.
Fast zeitgleich unterlag der TSV Buchbach bei Bayernligist SV Kirchanschöring. Für den SVK avancierte Kronbichler zum Matchwinner. Er traf dreifach beim 3:1-Sieg des Underdogs.
Die Amateure des FC Bayern München haben am ÖFB-Campus unter Ausschluss der Öffentlichkeit Remis gespielt. Nach 0:2-Rückstand traf Anton Heinz nach der Pause doppelt.
Türkgücü München hat im Bayernliga-Duell mit Pipinsried klar verloren. Gegen den FCP gab es eine klare 1:5-Pleite. Bester Pipinsrieder Torschütze war Benjamin Krist, der sowohl das 1:0 als auch das 2:0 erzielte. Stunden zuvor hatte beim zweiten Bayernliga-Duell mit oberbayerischer Beteiligung der FC Ingolstadt II Remis gegen den ASV Neumarkt gespielt.
Vier Duelle zwischen Landes- und Bayernligisten standen am Samstag zudem auf dem Programm. Die Mittagsspiele zwischen Unterhaching II und Landsberg sowie Deisenhofen und Landshut endeten jeweils unentschieden.
Unterföhring gelang am Nachmittag dann eine Überraschung: Der FCU schlug Türkspor Augsburg mit 3:0. Keine Blöße gab sich Erlbach dagegen in Freilassing. Der SVE siegte mit 6:0.
Ein Schützenfest gab es im Duell zwischen Bayernligist und Bezirksligist: Der FC Ismaning schlug Gilching mit 5:2. Beide Teams stellten einen Doppelpacker: Ilkan Atak für den FCI und Jomarcio Augusto für den TSV.
Bei den Partien zwischen Landes- und Bezirksligisten unterlag keines der höherklassigen Teams. Der SVN München gegen München 54 und der VfB Hallbergmoos gegen Dorfen kamen in ihren Begegegnungen aber nicht über ein Remis hinaus. 1860 Rosenheim gewann dagegen trotz zwischenzeitlichem Rückstand 3:2 in Penzberg. Schützenfeste gab es derweil in Jettingen und in Forstinning zu bestaunen. Beide Male setzten sich dort die Landesligisten durch: Der Kirchheimer SC schlug Bezirksliga-Spitzenreiter Forstinning mit 4:3. Der SC Oberweikertshofen fertigte Jettingen (Bezirksliga Schwaben Nord) mit 7:2 ab. Widemann traf dreifach.