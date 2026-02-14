 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Wacker schlägt 1860 II & SVH – Überraschungen in Buchbach und beim FCU

Oberbayerische Bayern- und Landesligisten im Einsatz

von Boris Manz · Heute, 18:06 Uhr · 0 Leser
Zwei Siege für Lars Bender an einem Tag: Der SV Wacker Burghausen schlug zwei Bayernligisten hintereinander.
Zwei Siege für Lars Bender an einem Tag: Der SV Wacker Burghausen schlug zwei Bayernligisten hintereinander. – Foto: Imago/sportworld

Testspiel-Highlights am Samstag in Oberbayern. Zahlreiche Mannschaften testeten heute gegen Hochkaräter. Alle Spiele der oberbayerischen Top-Teams auf einen Blick.

Regionalliga trifft auf Bayernliga: Burghausen schlägt 1860 und SVH – Kirchanschöring siegt gegen Buchbach

Doppelsieg für Burghausen: Gleich zweimal testete Wacker heute gegen Bayenrligisten. Zunächst traf Lars Bender auf seinen Ex-Klub. Kurz vor der 5:0-Gala des TSV 1860 München gegen Havelse schlug der SVW die U21 der Löwen mit 4:0. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Im zweiten Test blieb es dagegen lange ausgeglichen: Nach 0:0 zur Pause gegen den SV Heimstetten setzte sich der Regionalligist am Ende mit 3:1 durch.

Fast zeitgleich unterlag der TSV Buchbach bei Bayernligist SV Kirchanschöring. Für den SVK avancierte Kronbichler zum Matchwinner. Er traf dreifach beim 3:1-Sieg des Underdogs.

Heute, 15:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
1
3
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
3
Abpfiff

FC Bayern München II spielen am ÖFB Campus Remis

Heute, 14:00 Uhr
First Vienna FC
First Vienna FCFirst Vienna
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
2
2
Abpfiff

Die Amateure des FC Bayern München haben am ÖFB-Campus unter Ausschluss der Öffentlichkeit Remis gespielt. Nach 0:2-Rückstand traf Anton Heinz nach der Pause doppelt.

Bayernliga trifft auf Bayernliga: Türkgücü München unterliegt Pipinsried – Ingolstadt II mit Remis

Türkgücü München hat im Bayernliga-Duell mit Pipinsried klar verloren. Gegen den FCP gab es eine klare 1:5-Pleite. Bester Pipinsrieder Torschütze war Benjamin Krist, der sowohl das 1:0 als auch das 2:0 erzielte. Stunden zuvor hatte beim zweiten Bayernliga-Duell mit oberbayerischer Beteiligung der FC Ingolstadt II Remis gegen den ASV Neumarkt gespielt.

Heute, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
5
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
1
1

Bayernliga trifft auf Landesliga: Landsberg, Deisenhofen und Erlbach im Einsatz

Vier Duelle zwischen Landes- und Bayernligisten standen am Samstag zudem auf dem Programm. Die Mittagsspiele zwischen Unterhaching II und Landsberg sowie Deisenhofen und Landshut endeten jeweils unentschieden.

Heute, 11:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
1
1
Abpfiff

Unterföhring gelang am Nachmittag dann eine Überraschung: Der FCU schlug Türkspor Augsburg mit 3:0. Keine Blöße gab sich Erlbach dagegen in Freilassing. Der SVE siegte mit 6:0.

Heute, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
6
Abpfiff

Bayernliga trifft auf Bezirksliga: Ismaning schlägt gegen Gilching klar

Ein Schützenfest gab es im Duell zwischen Bayernligist und Bezirksligist: Der FC Ismaning schlug Gilching mit 5:2. Beide Teams stellten einen Doppelpacker: Ilkan Atak für den FCI und Jomarcio Augusto für den TSV.

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
5
2
Abpfiff

Landesliga trifft auf Bezirksliga: SCO und Kirchheimer SC mit Torspektakel – 1860 schlägt Penzberg

Bei den Partien zwischen Landes- und Bezirksligisten unterlag keines der höherklassigen Teams. Der SVN München gegen München 54 und der VfB Hallbergmoos gegen Dorfen kamen in ihren Begegegnungen aber nicht über ein Remis hinaus. 1860 Rosenheim gewann dagegen trotz zwischenzeitlichem Rückstand 3:2 in Penzberg. Schützenfeste gab es derweil in Jettingen und in Forstinning zu bestaunen. Beide Male setzten sich dort die Landesligisten durch: Der Kirchheimer SC schlug Bezirksliga-Spitzenreiter Forstinning mit 4:3. Der SC Oberweikertshofen fertigte Jettingen (Bezirksliga Schwaben Nord) mit 7:2 ab. Widemann traf dreifach.

Heute, 13:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
3
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
2
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfR Jettingen
VfR JettingenJettingen
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
2
7
Abpfiff

Alle weiteren Testspiele am Samstag, dem 14. Februar 2026