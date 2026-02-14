Wacker schlägt 1860 II & SVH – Überraschungen in Buchbach und beim FCU

Regionalliga trifft auf Bayernliga: Burghausen schlägt 1860 und SVH – Kirchanschöring siegt gegen Buchbach

Doppelsieg für Burghausen: Gleich zweimal testete Wacker heute gegen Bayenrligisten. Zunächst traf Lars Bender auf seinen Ex-Klub. Kurz vor der 5:0-Gala des TSV 1860 München gegen Havelse schlug der SVW die U21 der Löwen mit 4:0. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Im zweiten Test blieb es dagegen lange ausgeglichen: Nach 0:0 zur Pause gegen den SV Heimstetten setzte sich der Regionalligist am Ende mit 3:1 durch.

Fast zeitgleich unterlag der TSV Buchbach bei Bayernligist SV Kirchanschöring. Für den SVK avancierte Kronbichler zum Matchwinner. Er traf dreifach beim 3:1-Sieg des Underdogs.