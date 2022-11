Wacker mit Arbeitssieg im Derby Landesliga Süd: Paulick schießt Ströbitz gegen Guben Nord zum 1:0-Heimerfolg.

Der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz kann doch noch gewinnen. Nach zuletzt vier Partien in Serie ohne Erfolgserlebnis behielt das Team von Trainer Randy Gottwald am Samstagnachmittag im Duell mit dem BSV Guben Nord knapp mit 1:0 (1:0) die Oberhand und sicherte sich damit drei wichtige Zähler.

Dabei genügte den Hausherren, die nach der Ampelkarte gegen Kunzke (35.) bereits früh in Überzahl agieren konnten, schlussendlich eine solide erste Halbzeit und ein sehenswerter Paulick-Treffer, um den Derbysieg einzutüten. So traf der Routinier kurz vor dem Pausentee, als er einen Pass von Gregor Holz per gefühlvollem Schlenzer zum entscheidenden Treffer veredelte (40).