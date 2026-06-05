Wacker Burghausen zieht Nachwuchstalent hoch

Nachwuchsmann Michael Dinkler gehört künftig fest dem Burghauser Regionalliga-Kader an. – Foto: Michael Holger Günther

Im Sommer 2023 wechselte der Außenverteidiger von der SG Saaldorf/Surheim an die Salzach und wurde aufgrund seiner positiven Entwicklung bereits frühzeitig in der U19 eingesetzt, obwohl er noch für die U17 spielberechtigt gewesen wäre. Sein Debüt in der Regionalliga Bayern feierte Dinkler bereits am 08. März 2025 beim Auswärtsspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing. Mit seiner Einwechslung avancierte er im Alter von 16 Jahren, vier Monaten und drei Tagen zum damals jüngsten Spieler, der jemals in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen ist. Mittlerweile wurde diese Bestmarke von Marko Soldic (1. FC Nürnberg II mit 16 Jahren, zwei Monaten und acht Tagen) und Constantin Strunz (SpVgg Unterhaching mit 16 Jahren und 56 Tagen) unterboten. In der vergangenen Spielzeit war er ein wichtiger Bestandteil der U19-Aufstiegsmannschaft, für die er elf Partien in der Bayernliga sowie zehn Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga verzeichnete.



Burghausens Geschäftsführer Andreas Huber freut sich über den nächsten Schritt des Defensivspielers und erklärt: „Mikey ist ein sehr talentierter Nachwuchsspieler, der über viele Jahre hinweg meist bereits in älteren Jahrgängen eingesetzt wurde und sich dort stets behauptet hat. Er bringt ein hohes Tempo mit, ist zweikampfstark und verfügt über großes Entwicklungspotenzial. Als wichtiger Bestandteil unserer U19-Aufstiegsmannschaft hat er sich diese Chance verdient. Wir freuen uns sehr, ihn nun frühzeitig auch in die erste Mannschaft zu integrieren und ihn Schritt für Schritt im Herrenfußball zu etablieren.“