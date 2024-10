WACKER BIBERACH: VEREINS-EHRENAMTSPREIS-SIEGER IM BEZIRK OBERSCHWABEN

(wh) - Der FC Wacker Biberach bekommt den Vereins-Ehrenamtspreis des Württembergischen Fußballverbands (wfv): "Die Jury hat ihren Verein als Sieger im Bezirk Oberschwaben ausgewählt", heißt es in einem Schreiben des Verbandes an den FCW. Die Verleihung des Preises erfolgt bei einer zentralen Ehrenamtsveranstaltung im Bezirk Oberschwaben in den Wintermonaten (November bis März).



Der WFV würdigt mit dem Verbands-Ehrenamtspreis die Vereine, die sich durch "herausragendes ehrenamtliches Engagement, innovative Projekte und eine starke Gemeinschaft" auszeichnen.

Beim FC Wacker sind Freude und Stolz natürlich groß über die Auszeichnung und die damit verbundenen Preise: den größten Wimpel des Verbandsgebiets, ein Wochenendaufenthalt in einem JUFA-Hotel für 18 Personen, 18 adidas-Winterjacken und ein exklusives Ticket für vier Vereinsvertreter*innen zur wfv-Ehrenamtsgala.



In dem Schreiben des Verbandes heißt es:



Im Namen des Württembergischen Fußballverbandes gratuliere ich ihnen herzlich zur Auszeichnung mit dem Vereins-Ehrenamtspreis 2024!



Ihr Verein hat sich durch die Einreichung herausragender Projekte für diesen Preis qualifiziert und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement im Fußball sein kann. Sie haben gezeigt, dass Fußballvereine weit mehr sind als nur Orte des sportlichen Wettkampfs – sie sind Zentren des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Integration und der persönlichen Entwicklung.



Mit ihren Projekten haben sie nicht nur den Fußball in ihrer Region bereichert, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet. Sie haben Ideen entwickelt und umgesetzt, die andere inspirieren und als Vorbild dienen können. Dafür gebührt ihnen unser aufrichtiger Dank und unsere höchste Anerkennung. Der Vereins-Ehrenamtspreis würdigt ihr außerordentliches Engagement und soll zugleich Ansporn sein, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert für den Fußball, für ihre Gemeinschaft und für die gesamte Gesellschaft.



Die Verleihung des Preises erfolgt im Rahmen der zentralen Ehrenamtsveranstaltung in ihrem Bezirk. Diese Veranstaltungen finden in den Wintermonaten (November bis März) statt und bieten einen festlichen Rahmen, um Ihnen und allen Ausgezeichneten die verdiente Anerkennung und Wertschätzung zukommen zu lassen.



Als Anerkennung für Ihr herausragendes Engagement erhalten alle Sieger zudem attraktive Preise bei dieser Veranstaltung: