Wacker begnügt sich nach schwachem Spiel mit einem Remis

(wh) - Der FC Wacker Biberach (4.) ist bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (11.) nicht über ein 1:1 hinausgekommen und versäumte es damit, Boden gutzumachen im Rennen um Patz zwei. Die Halbzeit-Führung der Gastgeber durch Lukas Malek (44.) glich Benjamin Klamert in der 70. Minute aus. Die Biberacher hätten in der 91. Minute noch den Sieg davontragen können, doch Daniel Rulani setzte den Ball aus aussichtsreicher Position knapp am SG-Gehäuse vorbei. So blieb es bei einem Unentschieden, das auch den Leistungen beider Teams entsprach. Die waren überaus dürftig und boten den wenigen Zuschauern wenig Erbauliches. Spielfluss und ansehnliche Kombinationen hatten Seltenheitswert, konnten angesichts der zahlreichen Stock- und Abspielfehler hüben wie drüben einfach nicht zustande kommen. In der Anfangs-Viertelstunde verbuchte Wacker zwei Einschuss-Gelegenheiten durch Manuel Mohr (7. und 13. Minute), denen aber nix Erfolgsversprechendes mehr folgte. Mit Ausnahme eines Angriffes in der 38. Minute, als es verdächtig nach Handspiel im Strafraum der Hausherren roch, der Schiedsrichter aber weiterlaufen ließ.

Die Gastgeber waren griffiger in der ersten Halbzeit und hatten zwei hochkarätige Torchancen (22. und 37. Minute), die sie aber großzügigerweise vergeigten. Besser machten sie es in der 44. Minute: Nach einem Freistoß an die Latte kamen sie im Rückraum erneut an den Ball und mit einem Distanzschuss von Lukas Malek zum verdienten 1:0.



In der zweiten Halbzeit hatten die Wackeraner mehr vom Spiel, aber zu wenig Ideen und Durchschlagskraft, um die SG ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Bezeichnenderweise resultierte Wackers Ausgleich in der 70. Minute auch aus einem von Gino Eisler getretenen Eckball, den Benjamin Klamert zum Ausgleich einköpfte. Weitere Torchancen für die Gäste blieben aber aus, sieht man einmal von besagter Aktion von Daniel Rulani in der 91. Minute ab.



So trennten sich beide Teams nach einem vom Zufall und Stückwerk geprägten Spiel mit einem leistungsgerechten 1:1, das für die Wackeraner als (weiterer) Rückschlag gewertet werden muss. Ärgerlich vor allem: Mit einem Sieg hätten sie wertvollen Boden gutmachen können im Rennen um Platz zwei, nachdem sowohl der Tabellenzweite Tannheim/Aitrach als auch der Rangdritte Eberhardzell/Unterschwarzach verloren.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "In der ersten Halbzeit war der Gegner viel besser im Zweikampf. Wir waren nicht in der Lage einen ebenbürtigen Kampf zu liefern. Nach Umstellungen in der Halbzeit wurde unser Spiel deutlich besser. Leider hat es nicht gereicht für einen Sieg. Wir müssen den Punkt mit in die Winterpause nehmen und an unseren Schwächen arbeiten."



Tore: 1:0 Lukas Malek (44.), 1:1 Benjamin Klamert (70.).



SG Erlenmoos/Ochsenhausen:Kai Friedberger, Heiko Holland, Lukas Wiest, Zeguir Brojaj, Dominik Heuse, Gabriel Urbanek (92. Valentin Biechele), Lukas Burmeister (90. Niklas Rapp), David Stellmacher, Mattis Richter, Lukas Malek, Rafael Birkle (68. Janik Pflug).



FCW: Fabio Schuhmacher - Muhammed Tasdemir, Manuel Braig (70. Marcin Zukowski), Simon Hepp (46. Ersin Cerimi), Jonathan Burandt (46. Christopher Henry) - Jakob Kolesch (62. Daniel Rulani),Tim Scherff, Manuel Mohr, Benedikt Kuhs (46. Lukas Höchst), Benjamin Klamert - Giovane Eisler.



Zuschauer: 30.



Schiedsrichter: Francesco Boccuto (Kleinhaslach).



Nächstes Spiel: FCW - SV Erolzheim am Sonntag, 9. März 2025 um 16.30 Uhr.