"Wacker-Arena" war einmal: Burghausen ändert Stadionnamen

Fußball-Traditionalisten in und um Burghausen werden das nicht gerne hören: Regionalligist SV Wacker Burghausen ändert ab sofort den Namen seiner Spielstätte. Der SVW spielt ab kommenden Samstag, wenn der 1. FC Nürnberg II zu Gast an der Salzach ist, nicht mehr in der "Wacker-Arena", sondern im "flatbuy-Stadion an der Liebigstraße". Das hat der Verein am heutigen Mittwoch bekanntgegeben.

Der Tabellensiebte der Regionalliga Bayern gibt in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir danken Sebastian Rothwinkler und flatbuy für das große Engagement. Mit dem neuen alten Namen geben wir unseren Fans ein Stück Geschichte zurück und stärken zugleich die Verbindung zwischen Verein, Stadt und Partnern. Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Namen an vergangene Erfolge anknüpfen können und viele einzigartige Spiele austragen werden." Die Spielstätte wurde 1952 unter dem Namen "Stadion an der Liebigstraße" eröffnet. 2002 wurde das Stadion in "Wacker-Arena" umbenannt. Sebastian Rothwinkler, Mitgesellschafter der Wacker Burghausen Fußball GmbH und Inhaber der flatbuy Holding GmbH, lässt wissen: "Mit dem neuen Namen wollen wir Tradition und Moderne verbinden. Das flatbuy-Stadion an der Liebigstraße steht für unsere Wurzeln ebenso wie für unsere gemeinsame Zukunft."

Die Umbenennung hat freilich nicht nur folkloristische Gründe, wie Rothwinkler in einem ausführlichen Statement über seine Social Media-Kanäle erklärt: "Warum das Ganze? Regionalliga ist sehr, sehr kostspielig. Die Einnahmen sind sehr, sehr gering. Wir müssen deshalb schauen, so viele aktive Partner wie möglich zu finden, die uns auf unserer Reise unterstützen. Nur so können wir es gemeinschaftlich in die 3. Liga schaffen."