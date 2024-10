VSV-Damen kämpfen um Punkte und gegen den Blutkrebs

Die Fußballerinnen der VSV Hedendorf/Neukloster kämpfen am Wochenende nicht nur um Tore, Siege und Punkte, sondern mit einer Aktion auch gegen den Blutkrebs.

Deshalb findet am Samstag, 26. Oktober, von 16 bis 21 Uhr findet eine Typisierungsaktion auf der Sportanlage an der Feldstraße statt. Vereinsmitglieder, Gäste und Zuschauer können sich vor, während und nach dem Landesligaspiel der Hedendorfer Frauen gegen den MTV Wohnste (Spielbeginn 18.30 Uhr) an der Aktion beteiligen. Wer mitmachen möchte, sollte zwischen 18 und 55 Jahre alt sein.

„Eine Typisierung ist ganz einfach: Einen Abstrich im Mund, die persönlichen Daten abgeben und alle, die mitmachen, werden künftig in der DKMS-Knochenmarkspenderdatei registriert sein“, sagt Janina Frenzel vom Organisationsteam. Wer sich typisieren lasse, sei ein potenzieller Stammzellenspender, um weltweit Menschenleben zu retten.