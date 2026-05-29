VSG holt Pokal: Herr Böhm, kommt jetzt Volkan Uluc?

Die VSG Altglienicke hat den Berliner Landespokal gewonnen. Im Finale setzte sich der Regionalligist nach Verlängerung mit 2:1 gegen den BFC Dynamo durch. Nach frühem Rückstand durch Ivan Knezevic glich Sidney Mohamed Sylla kurz vor der Pause aus. In einer turbulenten zweiten Halbzeit vergab BFC-Joker Rufat Dadashov einen Elfmeter, ehe Altglienicke nach einer Gelb-Roten Karte für Mehmet Ibrahimi in Unterzahl in die Verlängerung musste. Dort sorgte Jonas Nietfeld per Kopf für den umjubelten Siegtreffer und den Pokalsieg der Köpenicker.

Die Saison 2025/26 verläuft für die VSG Altglienicke anders als erhofft. Speziell für die Rückrunde rüstet der Verein personell noch einmal auf und verstärkt den ohnehin ambitionierten Kader gezielt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. In der Meisterschaft spielt die VSG jedoch keine entscheidende Rolle im Aufstiegsrennen und wird am Ende nur Sechster.

Die sportliche Krise spitzt sich im Frühjahr zu. Nach fünf sieglosen Ligaspielen in Folge zieht die Vereinsführung Ende März die Konsequenzen und trennt sich von Trainer Ersan Parlatan, der erst im Sommer zuvor übernommen hat. Gemeinsam mit ihm muss auch Co-Trainer Erhan Aydinoglu gehen.

Die Verantwortung übernimmt erneut Dan Twardzik, der bereits in der Vergangenheit als Interimslösung eingesprungen ist. Unterstützt wird er von Björn Brunnemann. Unter Twardzik stabilisiert sich die VSG, kann in der Liga aber keine große Aufholjagd mehr starten. Aus zehn Regionalligaspielen holt der 47-Jährige vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen.

Für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgt schließlich der Berliner Landespokal. Mit dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen den BFC Dynamo sichert sich die VSG den Pokalsieg und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal. So bleibt von einer insgesamt enttäuschenden Ligasaison am Ende doch noch ein Titelgewinn.

VSG Altglienicke

Volkan Uluc

Emeka Oduah

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!