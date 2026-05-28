Altglienicke holt Torjäger von Carl Zeiss Jena

– Foto: Julius Schwalenberg

Die VSG Altglienicke verstärkt sich für die kommende Spielzeit. Mit Emeka Oduah haben die Berliner am heutigen Donnerstagnachmittag den ersten Neuzugang vorgestellt. Der 24-Jährige stürmte in der abgelaufenen Saison für den Ligakontrahenten Carl Zeiss Jena, wurde mit den Thüringern Vizemeister und Thüringer Pokalsieger. Oduah steuerte in 24 Viertligaspielen neun Tore bei. Zuvor kickte gebürtige Berliner, der bei Viktoria Berlin, Hannover 96 und dem Berliner AK ausgebildet wurde, unter anderem beim VfL Osnabrück, sammelte dort Drittliga-Erfahrung. Die Heimspielstätte der VSG, die Spree-Arena in Fürstenwalde (Brandenburg) kennt Oduah ebenfalls. Für den ansässigen FSV Union Fürstenwalde spielte der Mittelstürmer in der Saison 2021/22.

„Die lange Zeit ohne Fußball nach meiner Verletzung liegt hinter mir. Jetzt möchte ich mit diesem starken Team Erfolge feiern und mich Schritt für Schritt weiterentwickeln", erklärt Oduah seinen Wechsel. In den vergangenen Tagen wurde er unter anderem auch mit dem Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue in Verbindung gebracht. Dass sich Oduah für die VSG entschieden hat, freut den Kaderplaner Altglienickes Michael Steiner: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Emeka für zwei Jahre verpflichten konnten. Er wird uns mit seiner Schnelligkeit, Größe und Torgefahr eine Qualität geben, die unserem Spiel sehr guttun wird."