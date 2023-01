VSG Altglienicke tätigt Last-Minute-Transfer Vereinsloser Innenverteidiger verstärkt die VSG Altglienicke

Er hat bereits in der 1., der 2. und auch in der 3.Liga gespielt - in Deutschland und den Niederlanden - jetzt verstärkt er die VSG Altglienicke: Steffen Schäfer. Der 28-Jährige wurde zu Wochenbeginn bei den Süd-Ost-Berlinern als Neuzugang vorgestellt. Zuletzt war der 28-Jährige ohne Verein, davor spielte der beim 1.FC Köln ausgebildete Innenverteidiger unter anderem beim SC Verl, beim VVV-Venlo oder beim 1.FC Magdeburg. 22 Auftritte in der erste Liga, 18 in der zweiten Liga und 72 in der dritten Liga stehen in seiner Vita.

Nicht mehr bei der Mannschaft ist hingegen Steve Zizka. Der junge Mittelfeldspieler schloss sich im Winter nach nur einem halben Jahr in Berlin und vier Einsätzen bei der VSG dem Ligakonkurrenten FSV Luckenwalde an.