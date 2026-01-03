VR-Bank-Cup: Deggendorf zaubert sich mit Keeper-Finaltor zum Sieg

Der SAR-Cup ist um eine Bereicherung weiter. Die SpVgg GW Deggendorf, die den hochkarätig besetzten Wettbewerb 2023 zu ihren Gunsten entscheiden konnte und 2024 im Endspiel stand, konnte sich durch den Erfolg beim VR-Cup einen Startplatz für das Elite-Turnier am Dreikönigstag sichern. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Ost spielte nach einem holprigen Start - das erste Gruppenmatch gegen Kreisliga-Primus FSV Landau ging mit 0:1 verloren - ein starkes Turnier. Im Endspiel ließen sich Hübscher, Rem, Troffer & Co. gegen den hervorragenden TSV Pilsting um die beiden Routiniers Ben Sußbauer und Martin Abraham auch von einem 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und am Ende stand ein 4:2 für die Donaustädter auf der Anzeigetafel. Kuriosum: Den 2:1-Führungstreffer für den Favoriten markierte Keeper Lukas Groll mit einem fulminanten Weitschuss. Dritter wurde der FSV Landau, der im Neunmeterschießen gegen den FC Eintracht Landshut mit 10:9 die Nase vorne hatte.

Der zweite Turniertag - beim Teil eins des VR-Cups ging der Oberpfälzer Kreisligist SV Burgweinting als Sieger hervor - war an Spannung kaum zu überbieten. In den K.o.-Duellen musste dreimal das Neunmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. So behielt Sieger Deggendorf im Viertelfinale gegen den famos aufspielenden A-Klassisten SG Türk Dingolfing I / FC Dingolfing III erst vom ominösen Punkt die Oberhand. Die in der Vorrunde beeindruckend auftrumpfende SpVgg Ruhmannsfelden, die in der Gruppenphase 16 Treffer markierte, flog in der Runde der letzten Acht ebenso im "Neunmetern" gegen den FC Eintracht Landshut raus wie Titelverteidiger TuS Pfarrkirchen gegen den TSV Pilsting.







Bei der von FCD-Urgestein Sigi Schätz moderierten Siegerehrung erhielten die vier erstplatzierten Mannschaften Geldpreise (150, 100, 75, 50 ) und zudem wurden die herausragenden Individualisten ausgezeichnet. Gleich vier Akteure teilten sich den Titel des Torschützenkönigs: Fabian Schiller, Jonas Achatz (beide SpVgg Ruhmannsfelden), Philipp Müller und Aldo Lamcaj (beide FC Eintracht Landshut) setzten das Spielgerät jeweils sechsmal in die Maschen. Zum besten Spieler wurde Felix Heudecker von der TuS Pfarrkirchen gewählt, zum besten Keeper Lukas Groll von der SpVgg GW Deggendorf.





Die komplette Turnierübersicht:





