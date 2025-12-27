VR-Bank-Cup: Burgweinting bucht Ticket für SAR-Cup

Der erste Teil des VR-Bank-Cups in der Dingolfinger Höll-Ost-Dreifachturnhalle ging am Samstagabend über die Bühne. 16 Teams wetteiferten sechseinhalb Stunden lang um einen Startplatz für den hochkarätig besetzten SAR-Cup, der am 6. Januar über die Bühne geht. Am Ende setzte sich der Regensburger Kreisligist SV Burgweinting mit 2:1 gegen das Überraschungsteam TSV Landshut-Auloh durch. Der Kreisklassist spielte ein bärenstarkes Turnier und lag auch im Endspiel lange mit 1:0 in Front. Die Schützlinge von Neu-Coach Markus Kandsperger hatten aber den längeren Atem und konnte die packende Partie in der Schlussphase noch drehen. Für die Oberpfälzer ist das Dingolfinger Kunstgrün ein gutes Pflaster, denn bereits zum dritten Mal schaffte der frühere Landesligist die Qualifikation für das Hauptturnier. Dritter wurde der FC Dingolfing II, der im Neunmeterschießen den Bezirksligisten TV Aiglsbach, bei dem Goalgetter Manfred Gröber das ganze Turnier über im Kasten stand, mit 3:2 in Schach hielt.

Bei der von den Turnierorganisatoren Thomas Auer, Lukas Kallmeier und Michelle Kramer durchgeführten und von FCD-Urgestein Sigi Schätz moderierten Siegerehrung erhielten die vier erstplatzierten Mannschaften Geldpreise (150, 100, 75, 50 ) und zudem wurden die herausragenden Individualisten ausgezeichnet. Torschützenkönig wurden mit jeweils fünf Treffern Stefan Kastl (TSV Landshut-Auloh) und Paul Nowak (SV Burgweinting), der zugleich von den teilnehmenden Teams zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Die Auszeichnung zum besten Torhüter erhielt Sebastian Thanner vom FC Dingolfing.



Halbfinale

TV Aiglsbach - SV Burgweinting 2:3 (Tom Scheuchenpflug, Markus Schmidt - Paul Nowack, Steve Yamba Noudjo, Florian Schlegel)

FC Dingolfing II - TSV Landshut-Auloh 0:1 (Stefan Kastl)



Neunmeterschießen um Platz 3

TV Aiglsbach - FC Dingolfing II 2:3



Finale

SV Burgweinting - TSV Landshut-Auloh (Patrick Fleischmann - Ali Milka, Paul Nowack)





Die komplette Turnierübersicht: