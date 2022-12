Vorzeitige Abreise von Mühlhausen beim SalzaCup - Statements der Clubs Der 27. Salza-Cup am 27.12. durfte endlich wieder mit Zuschauern durchgeführt werden. So kamen deutlich über 1.000 Fußballfreunde zum Turnier, das vom FSV Preußen Bad Langensalza traditionell veranstaltet wird.

Nach dem Derby zwischen Bad Langensalza und Union Mühlhausen war die Stimmung schließlich am absoluten Siedepunkt bis hin zu der Tatsache, dass sich aufgebrachte Zuschauer Zugang zum Kabinentrakt verschafften, um eine Auseinandersetzung mit den Spielern des FC Union Mühlhausen zu suchen. In Folge dessen entschied der FC Union, nicht weiter am Turnier teilzunehmen und darauf zu verzichten, am Halbfinale teilzunehmen.

Beide Clubs, der FC Union Mühlhausen und Veranstalter FSV Preußen Bad Langensalza, haben einen Tag nach diesem Vorfall Stellung bezogen. Das sind die Statements der Verantwortlichen:

Toni Jurascheck, Trainer Union Mühlhausen:

„... Jeder weiß Sport ist Sport und soll Freude bereiten und darf nicht in Gewalt ausarten. Zu Beginn wurde ein sehr schönes Turnier von Seitens Bad Langensalza ausgetragen. Es gab viele Emotionen, gute Stimmung und sehr spannende Spiele. Mehr als 1000 Zuschauer, nach meiner Schätzung, haben es zu einer sehr tollen Veranstaltung werden lassen. Aber wie das manchmal leider so ist, gibt es überall ein paar unbelehrbare, schwarze Schafe, die Ärger machen und den sportlichen Gedanken mit Füßen treten. Leider war das bei dem Turnier der Fall. Nachdem wir 1:1 gegen Bad Langensalza gespielt haben und somit ins Halbfinale eingezogen waren, sind die Emotionen hochgekocht und bei manchen Besuchern leider auch übergekocht. Auf dem Weg in die Kabine kamen unserer Männermannschaft einige „Fans“ von Bad Langensalza schon entgegen und haben unsere Spieler in die Kabine geschubst und leider auch mehrfach geschlagen. Unsere Männer haben sich in den Toiletten verbarrikadieren müssen, aus Angst vor der Wut und Gewalt, die vor der Tür wartet. Glücklicherweise halfen uns die Spieler und der Trainer aus Bad Langensalza, um die Situation zu beruhigen. Ein herzliches Dankeschön dafür.

So etwas darf nicht passieren und dennoch ist es leider passiert und die Mannschaft, als auch ich sind immer noch fassungslos. Ich bin jetzt mittlerweile 36 Jahre alt, wurde schon oft verbal beleidigt - so etwas steckt man weg aber wenn Gewalt im Spiel ist, hört der Spaß auch für mich auf. Wir hatten mit Siebleben eine sehr coole Mannschaft mit in der Kabine. Die Männer wiederum hatten Kinder dabei, die alles mitbekommen haben und sicherlich entsprechend verstört sind. Wie soll man Kindern erklären, warum und weshalb so etwas passiert ist? Wer hätte die Verantwortung getragen, wenn den Kindern etwas passiert wäre zwischen den wütenden Randalierern?

Als einzig, richtige Konsequenz beschlossen wir im Halbfinale nicht mehr anzutreten und das Turnier zu verlassen, um die anderen und uns zu schützen. Solange Andreas und ich hier was zu sagen haben, werden wir nicht mehr am Salza-Cup teilnehmen. Fair Play und die Liebe zum Fußball sehen für uns anders aus. Es ist nicht vertretbar, unsere Mannschaft nochmals in so eine gefährliche Situation zu bringen. Viele unserer Spieler haben Kinder, sind Vorbilder und haben auch ganz andere Verantwortungen im Leben. Wir alle sollten mal darüber nachdenken, was wirklich zählt im Leben und dass wir Fußball zwar von Herzen lieben aber Gewalt auf und neben dem Platz unangemessen und beschämend ist und bleibt. Um es auch generell klarzustellen: es geht nicht darum die Verantwortlichen von Bad Langensalza an der Pranger zu stellen. Wir bitten die Organisatoren angemessene Konsequenzen daraus ziehen, dass keine weitere Mannschaft und gegebenenfalls dazwischen gelangte Kinder Gewalt ausgesetzt werden, obwohl sie einfach Fußball spielen oder schauen wollten.“ (Facebook, FC Union Mühlhausen)

Benno Harbauer, Vorsitzender FSV Preußen Bad Langensalza: