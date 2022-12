Der "Mythos" Salza Cup - Die Teilnehmer... Manche Mannschaften gehören zum Inventar des Salza-Cups, einer ist sogar Neuling.

FSV Wacker Gotha - 10. SC-Teilnahme

Die Männer von Trainer Norman Bonsack nehmen wieder Anlauf, um ihren bislang einzigen SC-Sieg aus 2007 zu wiederholen. Der damalige Torschützenkönig Steffen Scheidler ist immer noch an Bord, dazu mit Sebastian Arnold ein SC-erprobter Ex-Preuße im Tor. Halbfinale oder mehr könnte drin sein.

FSV Ohratal - 5. SC-Teilnahme

Wenn man mit einem Trainer anreist, der im vergangenen Jahr noch das Preußen-Trikot trug, dann kennt er den Stellenwert dieses Spektakels. Dominik Müller wird seine Jungs heiß machen. 2017 unterlagen sie in ihrer einzigen Finalteilnahme im Neunmeterschießen, mit Steven Reinhold und Oliver Arnold stehen auch zwei Ex-Preußen im Kader.

FC Erfurt Nord - 5. SC-Teilnahme

Seit 2017 sind die Jungs von Christian Stieglitz ständiger Teilnehmer, eine Finalteilnahme war bislang noch nicht dabei. Auch sie haben mit Tim Fischer, Tobias Eckermann und Dennis Weisheit drei ehemalige Preußen an Bord, ob sie auch auf der Platte stehen, werden wir sehen. In jedem Fall ein heißer Kandidat, endlich einmal was abzureißen.

SpVgg Siebleben - 4. SC-Teilnahme

Die letzte Teilnahme 2012 liegt schon etwas zurück, nach der Rückkehr in die Landesklasse war man auch wieder ins Blickfeld des SC gerückt. Bei den bislang drei Teilnahmen scheiterte man jedoch immer in der Vorrunde, mit den Ex-Preußen Christian Hatzky und Keeper Kevin Pfeifer sowie einer großen Anhängerschar werden sie jedoch versuchen, diesen Makel zu tilgen.

FC An der Fahner Höhe - 13. SC-Teilnahme

Kann der Oberligist als Titelverteidiger ausgerechnet bei seiner 13. Teilnahme wieder zuschlagen? Der Turnierfavorit wird alles daran setzen, nach durchwachsener Hinrunde eine Duftmarke zu setzen. Ex-Preuße Daniel Trübenbach wird verletzt fehlen, aber mit dem dreifachen Torschützenkönig Carlo Preller sowie dem in Langensalza lebenden Co-Trainer Christian Heim haben sie SC-Experten dabei. Sieben mal im Finale, davon drei gewonnen - der Weg zum Titel führt wohl nur über die Jungs von Tobias Busse.

SC Weimar - 1. SC-Teilnahme

Absolut erfreulich, dass ein neues Gesicht beim Salza-Cup dabei ist. Erstmals überhaupt ist man nach dem Abstieg im Sommer in die Landesklasse hier am Start, als Hallenfüchse trat man auch nie so richtig in Erscheinung. Aber die Mannschaft von Trainer Holger Orlamünde wird mit einer jungen, total motivierten Truppe anreisen und der Veranstalter freut sich auf einen Debütanten.

SV Reichensachsen - 3. SC-Teilnahme

Die Gäste aus Hessen waren bereits in den neunziger Jahren beim SC, eine Freundschaft beider Vereine nach 1990 lebte in diesem Jahr neu auf. Die Mannschaft von Trainer Rafal Klajnszmit dominiert die Gruppenliga und steht vor dem Sprung in die Verbandsliga. Am 07.01. treten die Preußen zum Gegenbesuch in Reichensachsen an, wir freuen uns auf den Antrittsbesuch in der Salza-Halle.

FC Union Mühlhausen - 11. SC-Teilnahme

Trainer Toni Juraschek, im vergangenen Jahr als bester Spieler des SC ausgezeichnet, wird versuchen, nach der letztjährigen ingesamten 6. Finalteilnahme, wieder ins Finale einzuziehen. Dreimal wanderte der Cup bereits in die Kreisstadt, nach der überragenden Hinrunde in der Landesklasse kommen die Jungs als Herbstmeister mit viel Selbstvertrauen zum Derbyrivalen. Ob die Ex-Preußen Sebastian Früh und Hasib Baschariat an Bord sind - schauen wir mal.

SC 1918 Großengottern - 17. SC-Teilnahme

Mit der 17. Teilnahme gehören sie zum Inventar des SC. Dreimal stand man im Finale, dreimal ging es aber auch in die Hose, so dass man noch auf den ersten Titel wartet. Und sie kommen mit geballter Preußen-Ladung, soviel Ex gab es noch nie in Gottern. Euchler, Schönau, Weißenborn, Rodriguez, Deist, Bärtig, Moschkau, dazu Co-Trainer Nils Daniel, alle trugen bereits das Preußen-Trikot. Das riecht nach Motivation, den Cup mit nachhause zu nehmen.

FSV Preußen Bad Langensalza - 26. SC-Teilnahme

Als Gastgeber sind sie natürlich Rekordteilnehmer, dazu achtmal im Finale und fünfmal SC-Gewinner. Zuletzt stand man 2018 ganz oben, Trainer Thomas Wirth schickt wohl einen Mix aus Erfahrung und Jugend ins Rennen. Natürlich zählt man mit zum Favoritenkreis, aber man muss erstmal diese schwierige Vorrundengruppe meistern. Beim einzigen Hallentraining vor Weihnachten waren die Jungs jedenfalls hochmotiviert.