Vorwärts Nordhorn nach dem Hinspiel "gewarnt" vor Bad Bentheim

Wie schon erwähnt, ist die Tabellensituation sehr unterschiedlich. Während Nordhorn auf Rang vier steht und in der Heimtabelle sogar Tabellenführender ist, stehen die Gäste auf dem vorletzten Platz der Landesliga. Immerhin holte Bad Bentheim sechs ihrer acht Punkte in der gesamten Saison auf fremden Platz.

Das Hinspiel endete 1:1 und zeigte, dass Bad Bentheim als Aufsteiger dem Favoriten trotzen konnte. "Wir sind gewarnt vom Hinspiel. Es wird wieder ein klassisches Derby werden und wir werden uns nicht von der Tabellensituation blenden lassen." so Viktor Maier (Co-Trainer von Vorwärts Nordhorn).

Die vergangenen Wochen der Gäste zeigten auch, dass Bad Bentheim in der Liga angekommen ist. Aus den vergangenen vier Partien holte der Aufsteiger fünf Punkte und man gewann überraschen beim Spitzenteam GW Mühlen.

Die vergangenen Wochen bei Nordhorn liefen ebenfalls gut. Aus den abgelaufenen drei Spielen holte der Tabellenvierte sieben Punkte und man trotzte dem Tabellenführer, Holthausen-Biene, zuletzt ein 3:3 ab. "Wir wollen unser Spiel durchziehen, wie in den letzten Wochen auch. Wollen unserer Zielstrebigkeit nachgehen und gehen mit extra viel Fokus und Motivation in das Derby." so Maier.

Für beide Teams ist es das letzte Spiel vor der langen Winterpause und beide Teams könnten je einen Platz in der Tabelle klettern. Zumindest vorübergehend. "Wir werden nochmal alle Kräfte mobilisieren, um uns vernünftig zu verabschieden und mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen." so Viktor Maier abschließend vor dem Spiel.