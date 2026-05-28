Vorteil Kickers! Würzburg gewinnt 1:0 in Leipzig & hat‘s in der Hand

Die Würzburger Kickers haben sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag geschaffen! Die "Rothosen" setzten sich im proppevollen Bruno-Plache-Stadion in Leipzig vor knapp 11.000 Zuschauern knapp, aber durchaus verdient mit 1:0 gegen Lok Leipzig durch. Im Rückspiel am heimischen Dallenberg reicht dem FWK nun bereits ein Unentschieden gegen den Meister der Regionalliga Nordost, um den Aufstieg in die 3. Liga und die Rückkehr in den Profifußball feiern zu können.
1. FC Lokomotive Leipzig – FC Würzburger Kickers 0:1 (0:0)
1. FC Lokomotive Leipzig: Andreas Naumann, Tobias Dombrowa, Lukas Wilton, David Grözinger, Filip Kusic, Farid Abderrahmane, Alexander Siebeck (77. Christoph Maier), Eren Öztürk (81. Pasqual Verkamp), Djamal Ziane (77. Luc Elsner), Dorian Cevis (90. Rilind Kabashi), Ayodele Adetula - Trainer: Jochen Seitz
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Tim Kraus, Philipp Ochs (67. Dominic Schmidt), Martin Thomann (45. Dominik Meisel), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke (90. Eliot Muteba), Dion Berisha (68. Cherif Cissé) - Trainer: Michael Schiele
Schiedsrichter: Lars Erbst - Zuschauer: 10787
Tore: 0:1 Liam Omore (50.)