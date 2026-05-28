 2026-05-15T09:36:57.455Z

Relegation

Vorteil Kickers! Würzburg gewinnt 1:0 in Leipzig & hat‘s in der Hand

Donnerstag - Hinspiel: Liam Omore belohnt einen starken FWK-Auftritt im Bruno-Plache-Stadion

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Die Kickers haben sich in Leipzig eine hervorragende Ausgangssituation für das Rückspiel in Würzburg geschaffen.
Die Kickers haben sich in Leipzig eine hervorragende Ausgangssituation für das Rückspiel in Würzburg geschaffen. – Foto: Imago Images

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3. Liga - Relegation
Lok Leipzig
Würz.Kickers

Die Würzburger Kickers haben sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag geschaffen! Die "Rothosen" setzten sich im proppevollen Bruno-Plache-Stadion in Leipzig vor knapp 11.000 Zuschauern knapp, aber durchaus verdient mit 1:0 gegen Lok Leipzig durch. Im Rückspiel am heimischen Dallenberg reicht dem FWK nun bereits ein Unentschieden gegen den Meister der Regionalliga Nordost, um den Aufstieg in die 3. Liga und die Rückkehr in den Profifußball feiern zu können.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FC Würzburger Kickers
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Wenig überraschend waren regierte bei beiden Teams zunächst die Devise: Safety first! Im ersten Abschnitt war es eine chancenarme, aber freilich höchst intensive Angelegenheit. Kurz nach der Pause schlugen die Gäste aus Unterfranken dann gnadenlos zu: Tarsis Bonga spielte seine Physis aus, behauptete die Kugel auf der linken Seite und brachte den Ball ins Zentrum. Liam Omore startete im richtigen Moment ein und köpfte im Fallen zum 0:1 ein (50.). Die "Loksche" hatte am Nackenschlag zu knabbern, das war deutlich zu erkennen. Mit ein wenig mehr Kaltschnäuzigkeit hätten die Kickers durchaus den Vorsprung ausbauen können. Defensiv standen die Würzburger um den starken Keeper Johann Hipper sehr, sehr gut und ließen wenig zu. So brachten die Gäste den 1:0-Sieg über die Zeit und haben es nun zuhause selbst in der Hand, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren.

Alles auf einen Blick:

1. FC Lokomotive Leipzig – FC Würzburger Kickers 0:1 (0:0)
1. FC Lokomotive Leipzig: Andreas Naumann, Tobias Dombrowa, Lukas Wilton, David Grözinger, Filip Kusic, Farid Abderrahmane, Alexander Siebeck (77. Christoph Maier), Eren Öztürk (81. Pasqual Verkamp), Djamal Ziane (77. Luc Elsner), Dorian Cevis (90. Rilind Kabashi), Ayodele Adetula - Trainer: Jochen Seitz
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Tim Kraus, Philipp Ochs (67. Dominic Schmidt), Martin Thomann (45. Dominik Meisel), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke (90. Eliot Muteba), Dion Berisha (68. Cherif Cissé) - Trainer: Michael Schiele
Schiedsrichter: Lars Erbst - Zuschauer: 10787
Tore: 0:1 Liam Omore (50.)