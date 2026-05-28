Vorteil Kickers! Würzburg gewinnt 1:0 in Leipzig & hat‘s in der Hand

Wenig überraschend waren regierte bei beiden Teams zunächst die Devise: Safety first! Im ersten Abschnitt war es eine chancenarme, aber freilich höchst intensive Angelegenheit. Kurz nach der Pause schlugen die Gäste aus Unterfranken dann gnadenlos zu: Tarsis Bonga spielte seine Physis aus, behauptete die Kugel auf der linken Seite und brachte den Ball ins Zentrum. Liam Omore startete im richtigen Moment ein und köpfte im Fallen zum 0:1 ein (50.). Die "Loksche" hatte am Nackenschlag zu knabbern, das war deutlich zu erkennen. Mit ein wenig mehr Kaltschnäuzigkeit hätten die Kickers durchaus den Vorsprung ausbauen können. Defensiv standen die Würzburger um den starken Keeper Johann Hipper sehr, sehr gut und ließen wenig zu. So brachten die Gäste den 1:0-Sieg über die Zeit und haben es nun zuhause selbst in der Hand, den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren.

Alles auf einen Blick:

1. FC Lokomotive Leipzig – FC Würzburger Kickers 0:1 (0:0)

1. FC Lokomotive Leipzig: Andreas Naumann, Tobias Dombrowa, Lukas Wilton, David Grözinger, Filip Kusic, Farid Abderrahmane, Alexander Siebeck (77. Christoph Maier), Eren Öztürk (81. Pasqual Verkamp), Djamal Ziane (77. Luc Elsner), Dorian Cevis (90. Rilind Kabashi), Ayodele Adetula - Trainer: Jochen Seitz

FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Tim Kraus, Philipp Ochs (67. Dominic Schmidt), Martin Thomann (45. Dominik Meisel), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke (90. Eliot Muteba), Dion Berisha (68. Cherif Cissé) - Trainer: Michael Schiele

Schiedsrichter: Lars Erbst - Zuschauer: 10787

Tore: 0:1 Liam Omore (50.)