Vorsprung nun noch größer: TuS Oberpleis ist Herbstmeister

Bevor die Amateurkicker am Mittelrhein endgültig in den Weihnachtsmodus schalten konnten, stand am vergangenen Wochenende noch ein letzter Spieltag vor der gut zweimonatigen Winterpause an. In Staffel 2 der Bezirksliga standen die wichtigsten tabellarischen Eckdaten im Auf- und Abstiegskampf bereits fest - und trotzdem wurde es noch einmal wegweisend.
FC Hertha Rheidt – SC Uckerath 3:1
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Sigert Novaku, Ayman Bouskouchi, Marco Abels (82. Fabian Decker), Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic, Thaoufik Zakari (57. Marc Wiewiora), Chalid Ben Ghouma (57. Noah Miguel Meyer), Göktan Maru (90. Daniel Torradinhas-Constantino) - Trainer: Benedict Habroune
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Lukas Einheuser (44. Tom Werry), Rene Dzubiella, Mathis Einheuser, Johannes Grünig (72. Niklas Briesovsky), Dario Schwarz, André Baltruschat, Danny Matzdorf (79. Willy Giese), Jürgen Engbrecht, Justin Brück (46. Robin Graé) - Trainer: Frank Süs
Schiedsrichter: Jan-Karel Bohacek - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Chalid Ben Ghouma (3.), 1:1 Jürgen Engbrecht (71.), 2:1 Noah Miguel Meyer (78.), 3:1 Göktan Maru (90.)
_______________________________
SV Leuscheid – 1. FC Niederkassel 2:1
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert, Benedikt Thiel, Lukas Brozeit, Lars Schräder (74. Jannik Künstler), Sebastian Koch (61. Jan Hänscheid) - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic (32. Luis Borges Ferreira), Kevin Schulten, Eren Cubukcu, Anel Tabakovic, Fabien Dick, Gagik Arutiunian, Taner Yalcin, Oguz Yasar, Fabio Dias (68. Fatih Tuysuz), Boris Kivoma - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Carmine Siena (Köln) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Taner Yalcin (43. Foulelfmeter), 1:1 Lukas Brozeit (72.), 2:1 Jannik Künstler (75.)
_______________________________
FC Blau-Weiß Friesdorf – Wahlscheider SV 1:0
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Antonio Bozic (54. Vladyslav Onishchenko), Luis Gjini, Nils Rütten, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yassir Bentassil, Yevhen Didych (83. Julius Flachsbarth), Omed Saeed (75. Dario Martinovic) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel (81. Janik Derenbach), Marius Mylenbusch, Maximilian Feldner (66. Peter Fischer), Marcus Rößler, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (52. Janik Derenbach), Max Klink (75. Kevin Köller) - Trainer: Pascale Spies
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Nils Rütten (42. Foulelfmeter)
_______________________________
TuRa Germania Oberdrees – SC Volmershoven-Heidgen 3:0
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Mike Schnurpfeil (80. Abdellah Laouamera), Julius Lehnhoff, Mario Steiner, Philip Hack, Willi Kückelhaus, Coskun Celik (83. Sascha Middelmann), Roschan Monsef (77. Kevin Wiersberg), Lukas Lünenbach (76. Philip Urbanek), Daniel Blum, Jan Euenheim (89. Adam Kokott) - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose - spielender Co-Trainer: Jan Euenheim
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Lars Grage, Ismail Khaled (78. Lucas Daniel Wölk), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum (78. Luca David Clasen), Sebastian Flachmeier, Jona Christopher Schöngen (90. Fabrice Etienne Schumacher), Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Daniel Blum (47.), 2:0 Daniel Blum (58.), 3:0 Daniel Blum (73.)
_______________________________
SV Niederbachem – VfR Hangelar 3:6
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib (69. Lorenz Auen), Safak Temel (37. Ali AKbar Mortazawi), Hüseyin-Bedran Gül (55. Jan Hendrik Hatzfeld), Zouhair El Bassraoui, Rene Braunschweig, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic (75. Mito Toure), Lukas Miebach (55. David Kruse) - Trainer: Sven Sattler
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann (90. Max Kempe), Tim Mais (63. Mario Barisic), Lennard Bär, Daniel Hefele, Valentino Leonardo Pedicillo (82. Mohamed El Emrani), Granit Dukaj, Vladyslav Cheltsov (90. Claudio Rodrigues), Fahim Momand (75. Jonathan Esch), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jan Schmickler (18.), 1:1 Valentino Leonardo Pedicillo (22.), 1:2 Daniel Hefele (28.), 1:3 Valentino Leonardo Pedicillo (31.), 2:3 Mahdi Dhouib (32.), 3:3 Jan Schmickler (45.), 3:4 Daniel Hefele (51.), 3:5 Granit Dukaj (75.), 3:6 Luka Chokhonelidze (89.)
Besondere Vorkommnisse: Ali AKbar Mortazawi (SV Niederbachem) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Titus Tenschert (71.).
_______________________________