Spielbericht
Linus Zakrzewski und der TuS Oberpleis führen ihre Bezirksliga zur Winterpause an.
Linus Zakrzewski und der TuS Oberpleis führen ihre Bezirksliga zur Winterpause an. – Foto: Ina Allkämper

Vorsprung nun noch größer: TuS Oberpleis ist Herbstmeister

Bezirksliga, Staffel 2: Der TuS Oberpleis hat seinen Vorsprung mit dem 4:1 über die SV Deutz 05 II am letzten Spieltag vor der Winterpause weiter ausgebaut. Auch, weil die Serie von RW Merl riss.

Bevor die Amateurkicker am Mittelrhein endgültig in den Weihnachtsmodus schalten konnten, stand am vergangenen Wochenende noch ein letzter Spieltag vor der gut zweimonatigen Winterpause an. In Staffel 2 der Bezirksliga standen die wichtigsten tabellarischen Eckdaten im Auf- und Abstiegskampf bereits fest - und trotzdem wurde es noch einmal wegweisend.

Klosterhalfen-Show beim Spitzenreiter

Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
4
1
Abpfiff

Die Herbstmeisterschaft war dem TuS Oberpleis rein praktisch schon vor dem letzten Spieltag der Hinrunde nicht mehr zu nehmen. Mit nun fünf Zählern Vorsprung, hat der TuS seinen Abstand zum ersten Verfolger aber noch einmal ein Stück ausgebaut. Bei Aufsteiger SV Deutz 05 II erledigte der Spitzenreiter seine Hausaufgaben souverän. Torjäger Nikolas Klosterhalfen hatte Oberpleis bis zur Pause mit 2:0 in Führung gebracht und legte in der 73. Minute sogar noch seinen dritten Treffer nach. Jens Lutterbach erzielte in der 78. Minute per Handelfmeter den Ehrentreffer für die Deutz-Reserve, Tim Becker - kurz zuvor für Klosterhalfen in die Partie gekommen - besorgte in der 88. Minute den 4:1-Endstand. Landesliga-Absteiger Oberpleis hat damit eine gute Ausgangslage, in der Rückrunde um den direkten Wiederaufstieg zu spielen.

MSV zweimal in Führung

Gestern, 14:45 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
2
2
Abpfiff

Der Vorsprung des Tabellenführers ist auch deshalb auf fünf Punkte angewachsen, weil Überraschungs-Topteam Rot-Weiß Merl gegen den MSV Bonn nicht über ein 2:2 hinauskam. Der MSV ging nach zehn Minuten durch Bilal Acharki per Kopf in Führung. Kurz vor der Pause glich Oleksandr Rohozhyn für den Aufsteiger zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang das gleiche Spiel nochmal: Der MSV legte schnell vor. In der 49. Minute erzielte Volkan Kartal das 2:1. Sammy Simmo antwortete aber nur neun Minuten später mit dem 2:2-Ausgleich. Dabei blieb es. Merl geht als Tabellenzweiter in die Winterpause - fünf Punkte trennen die Rot-Weißen vom TuS Oberpleis, vier Punkte vom Tabellendritten Blau-Weiß Friesdorf. Auch der MSV hat als Tabellenachter mit 18 Punkten eine gute Hinrunde gespielt.

Die weiteren Spiele des 15. Spieltags

Gestern, 14:30 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
3
1
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – SC Uckerath 3:1
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Sigert Novaku, Ayman Bouskouchi, Marco Abels (82. Fabian Decker), Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic, Thaoufik Zakari (57. Marc Wiewiora), Chalid Ben Ghouma (57. Noah Miguel Meyer), Göktan Maru (90. Daniel Torradinhas-Constantino) - Trainer: Benedict Habroune
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Lukas Einheuser (44. Tom Werry), Rene Dzubiella, Mathis Einheuser, Johannes Grünig (72. Niklas Briesovsky), Dario Schwarz, André Baltruschat, Danny Matzdorf (79. Willy Giese), Jürgen Engbrecht, Justin Brück (46. Robin Graé) - Trainer: Frank Süs
Schiedsrichter: Jan-Karel Bohacek - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Chalid Ben Ghouma (3.), 1:1 Jürgen Engbrecht (71.), 2:1 Noah Miguel Meyer (78.), 3:1 Göktan Maru (90.)

_______________________________

Gestern, 14:45 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
2
1
Abpfiff

SV Leuscheid – 1. FC Niederkassel 2:1
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert, Benedikt Thiel, Lukas Brozeit, Lars Schräder (74. Jannik Künstler), Sebastian Koch (61. Jan Hänscheid) - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic (32. Luis Borges Ferreira), Kevin Schulten, Eren Cubukcu, Anel Tabakovic, Fabien Dick, Gagik Arutiunian, Taner Yalcin, Oguz Yasar, Fabio Dias (68. Fatih Tuysuz), Boris Kivoma - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Carmine Siena (Köln) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Taner Yalcin (43. Foulelfmeter), 1:1 Lukas Brozeit (72.), 2:1 Jannik Künstler (75.)

_______________________________

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
1
0
Abpfiff

FC Blau-Weiß Friesdorf – Wahlscheider SV 1:0
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Antonio Bozic (54. Vladyslav Onishchenko), Luis Gjini, Nils Rütten, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yassir Bentassil, Yevhen Didych (83. Julius Flachsbarth), Omed Saeed (75. Dario Martinovic) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel (81. Janik Derenbach), Marius Mylenbusch, Maximilian Feldner (66. Peter Fischer), Marcus Rößler, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (52. Janik Derenbach), Max Klink (75. Kevin Köller) - Trainer: Pascale Spies
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Nils Rütten (42. Foulelfmeter)

_______________________________

Sa., 13.12.2025, 16:15 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
3
0
Abpfiff

TuRa Germania Oberdrees – SC Volmershoven-Heidgen 3:0
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Mike Schnurpfeil (80. Abdellah Laouamera), Julius Lehnhoff, Mario Steiner, Philip Hack, Willi Kückelhaus, Coskun Celik (83. Sascha Middelmann), Roschan Monsef (77. Kevin Wiersberg), Lukas Lünenbach (76. Philip Urbanek), Daniel Blum, Jan Euenheim (89. Adam Kokott) - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose - spielender Co-Trainer: Jan Euenheim
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Lars Grage, Ismail Khaled (78. Lucas Daniel Wölk), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum (78. Luca David Clasen), Sebastian Flachmeier, Jona Christopher Schöngen (90. Fabrice Etienne Schumacher), Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Daniel Blum (47.), 2:0 Daniel Blum (58.), 3:0 Daniel Blum (73.)

_______________________________

Do., 11.12.2025, 20:00 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
3
6
Abpfiff
+Video

SV Niederbachem – VfR Hangelar 3:6
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib (69. Lorenz Auen), Safak Temel (37. Ali AKbar Mortazawi), Hüseyin-Bedran Gül (55. Jan Hendrik Hatzfeld), Zouhair El Bassraoui, Rene Braunschweig, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic (75. Mito Toure), Lukas Miebach (55. David Kruse) - Trainer: Sven Sattler
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann (90. Max Kempe), Tim Mais (63. Mario Barisic), Lennard Bär, Daniel Hefele, Valentino Leonardo Pedicillo (82. Mohamed El Emrani), Granit Dukaj, Vladyslav Cheltsov (90. Claudio Rodrigues), Fahim Momand (75. Jonathan Esch), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jan Schmickler (18.), 1:1 Valentino Leonardo Pedicillo (22.), 1:2 Daniel Hefele (28.), 1:3 Valentino Leonardo Pedicillo (31.), 2:3 Mahdi Dhouib (32.), 3:3 Jan Schmickler (45.), 3:4 Daniel Hefele (51.), 3:5 Granit Dukaj (75.), 3:6 Luka Chokhonelidze (89.)
Besondere Vorkommnisse: Ali AKbar Mortazawi (SV Niederbachem) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Titus Tenschert (71.).

_______________________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

