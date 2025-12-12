Friesdorf, Wahlscheid und Co.: Tabelle steht, trotzdem wegweisend

Ein letztes Mal sind die Teams am Mittelrhein im Jahr 2025 noch im Einsatz, dann geht es in die Winterpause. Wirft man in Staffel 2 der Bezirksliga einen Blick auf die Tabelle, so wird klar, dass es in den ganz relevanten Zonen keine großen Verschiebungen mehr geben wird. Der TuS Oberpleis ist mit drei Punkten und vielen Toren Vorsprung vor Rot-Weiß Merl sicher Herbstmeister. Im Tabellenkeller können den SV Niederbachem und der Wahlscheider SV nicht mehr aus der Abstiegszone springen. Und trotzdem: Das Gefühl, mit dem die Teams in die Winterpause gehen, könnte sich an diesem 15. Spieltag noch einmal verändern.