 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielvorbericht
Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist aktuell auf dem vierten Platz.
Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist aktuell auf dem vierten Platz. – Foto: Boris Hempel

Friesdorf, Wahlscheid und Co.: Tabelle steht, trotzdem wegweisend

Bezirksliga, Staffel 2: Viel wird sich in der Tabelle vor der Winterpause nicht mehr verschieben - wegweisend wird es trotzdem.

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Ein letztes Mal sind die Teams am Mittelrhein im Jahr 2025 noch im Einsatz, dann geht es in die Winterpause. Wirft man in Staffel 2 der Bezirksliga einen Blick auf die Tabelle, so wird klar, dass es in den ganz relevanten Zonen keine großen Verschiebungen mehr geben wird. Der TuS Oberpleis ist mit drei Punkten und vielen Toren Vorsprung vor Rot-Weiß Merl sicher Herbstmeister. Im Tabellenkeller können den SV Niederbachem und der Wahlscheider SV nicht mehr aus der Abstiegszone springen. Und trotzdem: Das Gefühl, mit dem die Teams in die Winterpause gehen, könnte sich an diesem 15. Spieltag noch einmal verändern.

Aufstiegsverfolger trifft Kellerkind

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:30

Eines dieser wegweisenden Spiele - für das Gefühl, aber auch für die Ausgangslage in der Tabelle - ist das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Friesdorf und dem Wahlscheider SV. Friesdorf hat als Tabellenvierter im bisherigen Verlauf dieser Hinrunde den Anschluss an die Verfolger gehalten, bräuchte aber einen echten Lauf, um nochmal ganz oben anzugreifen. In den vergangenen Wochen sah das gut aus: Seit Anfang November gab es vier Siege und ein Remis. Der WSV braucht ebenfalls jeden Punkt. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt schon sechs Punkte. Immerhin: In der vergangenen Woche sendete Wahlscheid mit dem 6:3 über TuRa Germania Oberdrees ein echtes Lebenszeichen.

Welches Gesicht zeigt der 1. FC Niederkassel?

So., 14.12.2025, 14:45 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
14:45

Ganz ähnlich, aber doch etwas anders sieht es bei der Partie des SV Leuscheid gegen den 1. FC Niederkassel aus. Leuscheid steht mit 14 Punkten knapp vor den Abstiegsrängen, Niederkassel als Tabellendritter sieben Punkte hinter Tabellenführer Oberpleis. Der 1. FC hat im Laufe der Hinserie immer wieder seine Qualitäten gezeigt, allerdings noch nicht so konstant wie etwa der Spitzenreiter. Leuscheid hat aktuell noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz, könnte sich also noch aus eigener Kraft ins Tabellenmittelfeld befördern.

Die weiteren Spiele des 15. Spieltags

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
14:30

____________________________

Morgen, 16:15 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
16:15

____________________________

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:15

____________________________

So., 14.12.2025, 14:45 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
14:45

____________________________

Gestern, 20:00 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
3
6
Abpfiff
+Video

____________________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Aufrufe: 012.12.2025, 11:05 Uhr
Niklas BienAutor