Vorschau: Wie reagiert der ETV II auf den Verlust von Platz 1?

Niendorfer TSV III - SV Groß Borstel (Sa., 26.10.24, 11:30 Uhr) Niendorf (10. Platz) und Groß Borstel (12. Platz) trennen nur ein Punkt, und beide kämpfen darum, sich weiter von den unteren Rängen zu distanzieren. Ein Erfolg wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Mittelfeldsicherung.

SC Poppenbüttel - TSC Wellingsbüttel (Fr., 25.10.24, 19:00 Uhr) Der Tabellenführer SC Poppenbüttel (1. Platz) empfängt den TSC Wellingsbüttel (13. Platz), der dringend Punkte braucht, um aus der Abstiegszone herauszukommen. Poppenbüttel will die Spitze verteidigen und dürfte als Favorit ins Rennen gehen.

Eimsbütteler TV Hamburg II - HSV Barmbek-Uhlenhorst II (Sa., 26.10.24, 13:00 Uhr) Verfolger Eimsbütteler TV II (2. Platz) will gegen Barmbek-Uhlenhorst II (7. Platz) den Anschluss an die Tabellenspitze halten. BU II könnte sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

TuS Berne - VfL 93 Hamburg (So., 27.10.24, 12:30 Uhr)

Berne (4. Platz) und der VfL 93 (8. Platz) gehen mit Ambitionen in diese Partie. Berne will die Top-3-Plätze angreifen, während der VfL die obere Tabellenhälfte im Blick hat.

TuS Holstein Quickborn - SV Uhlenhorst-Adler (So., 27.10.24, 14:00 Uhr)

Holstein Quickborn (3. Platz) will mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze ausüben. Uhlenhorst-Adler (6. Platz) könnte mit einem Erfolg ebenfalls näher an die Spitzenplätze heranrücken.

Duvenstedter SV - Glashütter SV (So., 27.10.24, 15:00 Uhr)

Tabellenschlusslicht Duvenstedt (16. Platz) steht gegen Glashütte (14. Platz) unter Zugzwang, um die rote Laterne loszuwerden. Auch Glashütte braucht die Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Walddörfer SV - SC Sperber (So., 27.10.24, 15:00 Uhr)

Der Walddörfer SV (5. Platz) empfängt den SC Sperber (9. Platz) und will mit einem Sieg im oberen Tabellenbereich bleiben. Sperber hingegen könnte mit einem Erfolg in die obere Tabellenhälfte vorrücken.