Vorschau: Traditionsderby SC Victoria gegen Altona 93

Concordia Hamburg - TSV Buchholz 08 (Fr., 29.11., 19:00 Uhr) Concordia (17 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und trifft auf den soliden Tabellen-9. Buchholz 08 (24 Punkte), der sich mit einem Sieg in Richtung obere Tabellenhälfte orientieren könnte.

TuS Dassendorf - SC Vorwärts-Wacker Billstedt (Sa., 30.11., 13:00 Uhr)

Dassendorf (39 Punkte) spielt als Tabellendritter gegen den Aufsteiger Vorwärts-Wacker Billstedt (18 Punkte), der dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigt.

FC Türkiye Wilhelmsburg - Hamburg-Eimsbütteler BC (Sa., 30.11., 14:00 Uhr)

Türkiye Wilhelmsburg (19 Punkte) empfängt den direkten Tabellennachbarn HEBC (21 Punkte) in einem wichtigen Duell für die untere Tabellenhälfte.

Uhlenhorster SC Paloma - Eimsbütteler TV Hamburg (So., 01.12., 10:45 Uhr)

Das Spitzenspiel der Runde: Paloma (34 Punkte) trifft auf den Tabellenzweiten Eimsbüttel (46 Punkte). Paloma will mit einem Sieg den Anschluss an die Top 3 wahren.

SV Halstenbek-Rellingen - FC Alsterbrüder (So., 01.12., 14:00 Uhr)

Halstenbek-Rellingen (19 Punkte) hat im Heimspiel gegen den Vorletzten Alsterbrüder (11 Punkte) die Möglichkeit, wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.

ETSV Hamburg - Niendorfer TSV (So., 01.12., 14:00 Uhr)

ETSV (36 Punkte) als Vierter trifft auf den Sechsten Niendorf (29 Punkte). ETSV könnte mit einem Sieg den Druck auf die Top 3 erhöhen, während Niendorf Boden gutmachen will.

Tabelle

1. Altona 93 17 16-0-1 51:15 48

2. Eimsbütteler TV Hamburg (Ab) 18 15-1-2 55:18 46

3. TuS Dassendorf 18 12-3-3 50:20 39

4. ETSV Hamburg 18 12-0-6 65:28 36

5. Uhlenhorster SC Paloma 17 11-1-5 36:30 34

6. Niendorfer TSV 18 9-2-7 43:25 29

7. SC Victoria Hamburg 18 8-4-6 35:29 28

8. TSV Sasel 18 7-5-6 35:38 26

9. TSV Buchholz 08 17 7-3-7 37:35 24

10. TuRa Harksheide 18 6-4-8 39:49 22

11. Hamburg-Eimsbütteler BC 18 6-3-9 23:31 21

12. SV Halstenbek-Rellingen 18 5-4-9 32:41 19

13. FC Türkiye Wilhelmsburg 17 5-4-8 36:48 19

14. SC Vorwärts-Wacker Billstedt (Auf) 17 5-3-9 32:48 18

15. Concordia Hamburg 17 5-2-10 22:37 17

16. FC Süderelbe 18 4-1-13 30:57 13

17. FC Alsterbrüder 18 3-2-13 16:46 11

18. Hamburger SV III (Auf) 18 1-2-15 24:66 5