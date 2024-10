Vorschau: Pokal-Neuauflage Ohe gegen Curslack im Fokus

FC Voran Ohe - SV Curslack-Neuengamme (Fr., 25.10.24, 19:30 Uhr) Neuling Voran Ohe (9. Platz) empfängt den Tabellenzweiten Curslack-Neuengamme. Die Gäste wollen mit einem Sieg ihren Platz in der Spitzengruppe verteidigen und den Abstand auf Tabellenführer Hamburger Turnerschaft verkürzen.

Rahlstedter SC - SC Condor Hamburg (Fr., 25.10.24, 20:00 Uhr) Rahlstedt (5. Platz) geht als Favorit in die Partie gegen Condor (8. Platz). Ein Sieg wäre wichtig, um weiter im oberen Tabellenfeld mitzuspielen.

Barsbütteler SV - ASV Hamburg (Fr., 25.10.24, 20:00 Uhr) Barsbüttel (14. Platz) steht unter Druck, während der ASV Hamburg (6. Platz) seine Position im oberen Mittelfeld festigen will. Für die Gastgeber zählt jeder Punkt, um den Abstieg zu vermeiden.

VfL Lohbrügge - Düneberger SV (Sa., 26.10.24, 14:00 Uhr)

Der Tabellendritte Lohbrügge will gegen das Schlusslicht Düneberger SV seine Favoritenrolle nutzen und mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten.

SC Vier- und Marschlande - Hamburger Turnerschaft (Sa., 26.10.24, 15:00 Uhr)

Ein Topspiel: Der Tabellenführer Hamburger Turnerschaft (1. Platz) trifft auf den siebtplatzierten SC Vier- und Marschlande. Ein Erfolg würde Turnerschaft weiter an der Spitze festigen, während Vier- und Marschlande wichtige Punkte im Kampf um das obere Mittelfeld braucht.

Sport-Club Eilbek - Klub Kosova (So., 27.10.24, 10:45 Uhr)

Eilbek (13. Platz) steht im Abstiegskampf unter Druck, während Klub Kosova (11. Platz) sich im Mittelfeld halten möchte. Für beide Teams ist das Spiel eine Chance, wichtige Punkte zu sammeln.

Ahrensburger TSV - SC Schwarzenbek (So., 27.10.24, 15:00 Uhr)

Der viertplatzierte Ahrensburger TSV empfängt Schwarzenbek (15. Platz) und will mit einem Sieg seine Position in der Spitzengruppe festigen. Schwarzenbek braucht dringend Punkte, um der Abstiegszone zu entkommen.