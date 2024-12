Vorschau: Nikola Tesla empfängt Paloma II zum Spitzenspiel

Bramfelder SV - SC Nienstedten (Fr., 29.11., 19:00 Uhr) Der formstarke Bramfelder SV (28 Punkte) will gegen den direkten Konkurrenten Nienstedten (26 Punkte) seine Position festigen und sich weiter oben etablieren.

Niendorfer TSV II - HSV Barmbek-Uhlenhorst (Fr., 29.11., 19:00 Uhr) Niendorf II (11 Punkte) benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an das rettende Ufer zu wahren. Barmbek-Uhlenhorst (23 Punkte) könnte mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen.

SV Rugenbergen - Altona 93 II (So., 01.12., 14:00 Uhr) Rugenbergen (35 Punkte) will als Tabellenzweiter den Druck auf die Spitze erhöhen. Altona II (20 Punkte) sucht dagegen Stabilität, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu schaffen.

Hetlinger MTV - FC Eintracht Norderstedt II (So., 01.12., 14:00 Uhr)

Aufsteiger Hetlingen (16 Punkte) möchte zuhause punkten, doch Norderstedt II (26 Punkte) hat die Ambition, den Abstand zur oberen Tabellenhälfte zu verkleinern.

Eintracht Lokstedt - Kummerfelder SV (So., 01.12., 14:00 Uhr)

Kellerduell in Lokstedt: Eintracht Lokstedt (20 Punkte) trifft auf den Vorletzten Kummerfelder SV (11 Punkte), der jeden Punkt im Abstiegskampf dringend benötigt.

FC Union Tornesch - SSV Rantzau Barmstedt (So., 01.12., 14:00 Uhr)

Union Tornesch (24 Punkte) empfängt den Tabellennachbarn Rantzau (27 Punkte). Ein Sieg könnte beiden Teams helfen, Anschluss an die Top 5 zu halten.

FK Nikola Tesla - Uhlenhorster SC Paloma II (So., 01.12., 15:00 Uhr)

Spitzenspiel in Hamburg: Nikola Tesla (35 Punkte) trifft auf Paloma II (29 Punkte). Tesla will im Aufstiegsrennen dranbleiben, während Paloma hofft, den Rückstand auf die Spitzenplätze zu verringern.



Tabelle

1. TBS Pinneberg 17 12-2-3 59:26 38

2. SV Rugenbergen (Ab) 17 11-2-4 48:29 35

3. FK Nikola Tesla 17 10-5-2 41:22 35

4. Uhlenhorster SC Paloma II 17 9-2-6 40:42 29

5. Bramfelder SV 17 7-7-3 38:21 28

6. SSV Rantzau Barmstedt 17 8-3-6 31:28 27

7. FC Eintracht Norderstedt II 16 8-2-6 42:36 26

8. SC Nienstedten 17 8-2-7 35:39 26

9. FC Union Tornesch (Ab) 17 7-3-7 28:20 24

10. HSV Barmbek-Uhlenhorst 17 7-2-8 36:33 23

11. Eintracht Lokstedt 17 6-2-9 29:39 20

12. Altona 93 II 17 6-2-9 31:42 20

13. Hetlinger MTV (Auf) 17 5-1-11 28:49 16

14. SC Victoria Hamburg II 17 4-3-10 27:43 15

15. Niendorfer TSV II 16 3-2-11 23:40 11

16. Kummerfelder SV 17 3-2-12 17:44 11