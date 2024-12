Vorschau: Gelingt TuS Holstein Quickborn die Revanche?

VfL 93 Hamburg - Duvenstedter SV (Fr., 29.11., 19:00 Uhr)

VfL 93 (22 Punkte) möchte gegen Schlusslicht Duvenstedter SV (9 Punkte) einen Pflichtsieg einfahren, um sich vom unteren Mittelfeld abzusetzen.

SC Poppenbüttel - Hamburger SV IV (Fr., 29.11., 19:00 Uhr)

Der Tabellendritte Poppenbüttel (33 Punkte) empfängt HSV IV (19 Punkte). Für die Gastgeber ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Spitze zu halten.

HSV Barmbek-Uhlenhorst II - SV Groß Borstel (Fr., 29.11., 19:30 Uhr)

BU II (29 Punkte) kann mit einem Dreier die Verfolgerrolle festigen. Groß Borstel (19 Punkte) hofft hingegen auf Punkte, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen.

Eimsbütteler TV Hamburg II - SC Sperber (Fr., 29.11., 20:15 Uhr)

Der Spitzenreiter Eimsbütteler TV II (41 Punkte) geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen Sperber (22 Punkte). Mit einem Sieg könnten die Gastgeber ihre Tabellenführung weiter ausbauen.

Niendorfer TSV III - Walddörfer SV (Sa., 30.11., 11:30 Uhr)

Niendorf III (21 Punkte) trifft auf den Siebten Walddörfer SV (25 Punkte). Beide Teams wollen sich im gesicherten Mittelfeld etablieren.

TSC Wellingsbüttel - SV Uhlenhorst-Adler (Sa., 30.11., 13:15 Uhr)

Für Wellingsbüttel (16 Punkte) ist das Heimspiel gegen den Sechsten UH-Adler (29 Punkte) eine Gelegenheit, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen.

TuS Berne - Glashütter SV (So., 01.12., 12:30 Uhr)

Berne (32 Punkte) möchte seinen vierten Tabellenplatz sichern, während Glashütte (12 Punkte) dringend einen Sieg benötigt, um den Abstiegsrängen zu entkommen.

TuS Holstein Quickborn - Uhlenhorster SC Paloma III (So., 01.12., 14:00 Uhr)

Ein Spiel mit besonderer Historie. Die erste Auflage wurde aufgrund einer schweren Verletzung eines Paloma-Spielers abgebrochen. Die Neuansetzung gewann der Außenseiter mit Verstärkung von "oben" deutlich. Dies kam beim TuS Holstein überhaupt nicht gut an. Quickborn (35 Punkte) will mit einem Sieg gegen Paloma III (12 Punkte) seine Position als erster Verfolger von Eimsbüttel II festigen.



Tabelle

1. Eimsbütteler TV Hamburg II 16 13-2-1 65:24 41

2. TuS Holstein Quickborn (Flex) 17 11-2-4 43:22 35

3. SC Poppenbüttel (Ab) 16 11-0-5 38:30 33

4. TuS Berne 17 10-2-5 44:35 32

5. HSV Barmbek-Uhlenhorst II 17 9-2-6 44:40 29

6. SV Uhlenhorst-Adler 17 9-2-6 34:30 29

7. Walddörfer SV 16 7-4-5 40:37 25

8. SC Sperber 17 6-4-7 42:44 22

9. VfL 93 Hamburg 17 7-1-9 34:40 22

10. Niendorfer TSV III 16 6-3-7 36:34 21

11. Hamburger SV IV 17 5-4-8 26:33 19

12. SV Groß Borstel 17 6-1-10 40:49 19

13. TSC Wellingsbüttel 16 5-1-10 35:40 16

14. Glashütter SV 17 3-3-11 29:47 12

15. Uhlenhorster SC Paloma III 15 4-0-11 26:47 12

16. Duvenstedter SV 16 3-3-10 36:60 9