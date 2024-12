Vorschau: Das einfachste aller Spiele für den FC St. Pauli III?

FC Teutonia 05 Ottensen II - TSV Neuland (Sa., 30.11., 13:00 Uhr)

Teutonia II (28 Punkte) hat als Sechster die Chance, den Anschluss an die Top 5 zu wahren. Gegen das abstiegsbedrohte Neuland (11 Punkte) ist ein Sieg Pflicht.

FC St. Pauli III - FTSV Altenwerder (So., 01.12., 13:00 Uhr)

Tabellenführer St. Pauli III (40 Punkte) trifft auf das punktlose Schlusslicht Altenwerder (0 Punkte). Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.

SC Vorwärts-Wacker Billstedt III - VfL Hammonia (So., 01.12., 13:00 Uhr)

Vorwärts-Wacker III (34 Punkte) möchte sich im Heimspiel gegen Hammonia (23 Punkte) in der Spitzengruppe festsetzen. Hammonia hofft auf Zählbares, um den Mittelfeldplatz abzusichern.

SV Rot Weiss Wilhelmsburg - FC Süderelbe II (So., 01.12., 13:00 Uhr)

Rot Weiss Wilhelmsburg (15 Punkte) braucht dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Süderelbe II (23 Punkte) will mit einem Auswärtssieg die obere Tabellenhälfte angreifen.

SC Sternschanze - Zonguldakspor Hamburg (So., 01.12., 13:00 Uhr)

Tabellennachbarn im direkten Duell: Sternschanze (34 Punkte) hat die Möglichkeit, den dritten Platz anzugreifen, während Zonguldakspor (25 Punkte) Anschluss an das obere Mittelfeld sucht.

Harburger TB - FC Bingöl 12 (So., 01.12., 13:30 Uhr)

Harburger TB (27 Punkte) empfängt Bingöl 12 (26 Punkte). Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um sich im Mittelfeld weiter zu stabilisieren.

FFC 08 - Harburger Sportclub (So., 01.12., 14:00 Uhr)

FFC 08 (11 Punkte) steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Harburger SC (39 Punkte). Harburg will seine Ambitionen auf die Tabellenführung unterstreichen.

Dersimspor Hamburg - Harburger Türksport (So., 01.12., 15:00 Uhr)

Dersimspor (30 Punkte) will gegen den Tabellenzwölften Harburger Türksport (16 Punkte) seine starke Saison fortsetzen und sich in der Spitzengruppe behaupten.



Tabelle

1. FC St. Pauli III 17 13-1-3 47:20 40

2. Harburger Sportclub (Ab) 17 12-3-2 49:30 39

3. SC Vorwärts-Wacker Billstedt III (Auf) 17 10-4-3 63:25 34

4. SC Sternschanze 17 10-4-3 52:27 34

5. Dersimspor Hamburg 17 9-3-5 36:22 30

6. FC Teutonia 05 Ottensen II 17 8-4-5 43:22 28

7. Harburger TB 17 8-3-6 41:34 27

8. FC Bingöl 12 17 7-5-5 42:32 26

9. Zonguldakspor Hamburg 17 7-4-6 40:52 25

10. FC Süderelbe II 17 6-5-6 41:29 23

11. VfL Hammonia 17 7-2-8 33:40 23

12. Harburger Türksport 17 4-4-9 32:50 16

13. SV Rot Weiss Wilhelmsburg 17 4-3-10 32:51 15

14. TSV Neuland 17 2-5-10 31:41 11

15. FFC 08 (Auf) 17 3-2-12 16:53 11

16. FTSV Altenwerder (Ab) 17 0-0-17 12:82 0