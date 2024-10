Vorschau: Altona reist zum Spitzenspiel nach Dassendorf

Concordia Hamburg - Hamburg-Eimsbütteler BC (Fr., 25.10.24, 19:00 Uhr)

Concordia (15. Platz) tritt gegen den elfplatzierten Hamburg-Eimsbütteler BC an. Für beide Teams geht es um dringend benötigte Punkte im unteren Tabellenbereich, um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

FC Süderelbe - TuRa Harksheide (Fr., 25.10.24, 19:30 Uhr)

Für den Tabellenvorletzten FC Süderelbe ist dieses Spiel gegen TuRa Harksheide (14. Platz) von großer Bedeutung. Ein Heimsieg könnte Süderelbe helfen, den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Hamburger SV III - ETSV Hamburg (Fr., 25.10.24, 20:00 Uhr)

Hamburger SV III (18. Platz) hat es gegen den viertplatzierten ETSV Hamburg schwer, einen Punktgewinn zu erzielen. ETSV könnte mit einem Sieg die Top-Plätze weiter im Auge behalten.

Eimsbütteler TV Hamburg - SC Vorwärts-Wacker Billstedt (Fr., 25.10.24, 20:15 Uhr)

Der Tabellendritte Eimsbütteler TV empfängt Vorwärts-Wacker Billstedt (10. Platz) und hofft auf drei Punkte, um weiter Druck auf die Spitze auszuüben.

TuS Dassendorf - Altona 93 (Sa., 26.10.24, 13:00 Uhr)

Das Spitzenspiel des 14. Spieltags! Der Tabellenführer Altona 93 reist zum zweitplatzierten TuS Dassendorf. Beide Teams sind in Topform und werden alles geben, um die Tabellenführung zu verteidigen bzw. zu erobern.

Uhlenhorster SC Paloma - Niendorfer TSV (So., 27.10.24, 10:45 Uhr)

Der sechstplatzierte USC Paloma trifft auf den siebtplatzierten Niendorfer TSV. Ein Duell auf Augenhöhe, das beiden Teams die Chance bietet, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

TSV Buchholz 08 - SC Victoria Hamburg (So., 27.10.24, 14:00 Uhr)

Der achte Platzierte Buchholz empfängt den SC Victoria Hamburg (5. Platz). Victoria will den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während Buchholz auf eine Überraschung hofft.

SV Halstenbek-Rellingen - FC Türkiye Wilhelmsburg (So., 27.10.24, 14:00 Uhr)

Halstenbek-Rellingen (13. Platz) kämpft gegen Türkiye (12. Platz) um wichtige Punkte im Mittelfeld. Ein Sieg könnte für beide Mannschaften eine kleine Aufwärtsbewegung bedeuten.

TSV Sasel - FC Alsterbrüder (So., 27.10.24, 15:00 Uhr)

Sasel (9. Platz) will gegen den 16. Platzierten Alsterbrüder seine Position im Mittelfeld festigen und sich mit einem Heimsieg weiter nach oben orientieren.